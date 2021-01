Signal est en panne à cause de la forte activité sur ses serveurs

Difficile soirée pour Signal ce soir. Des milliers d'utilisateurs dénoncent depuis plus d'une heure des difficultés de connexions pour envoyer et recevoir des messages via l'application. En effet, les serveurs de l'application sont en difficulté suite à la forte activité générée par les nombreux utilisateurs qui se sont récemment inscrits.

Signal victime de son succès

Si vous faites partie de ceux qui ont migré de WhatsApp vers Signal, vous êtes probablement impacté par une panne qui touche les serveurs de l'application. Une multitude d'utilisateurs de Signal ont en ce moment ce message :

Signal éprouve des difficultés techniques. Nous mettons tout en oeuvre pour restaurer le service aussi rapidement que possible.

Les pannes chez Signal sont très rares puisque l'entreprise s'est entourée des meilleurs pour proposer un service fiable et d'une qualité optimale. Cependant, depuis qu'une masse d'utilisateurs ont quitté WhatsApp pour s'inscrire chez Signal, les bugs s'accumulent puisque les serveurs de l'app n'étaient pas prévus pour un tel trafic.

Cela a commencé il y a une semaine avec les codes de vérification qui n'arrivaient plus chez certains opérateurs et aujourd'hui c'est toute l'application qui est inaccessible.

Bien évidemment, il est conseillé pour l'instant d'avoir un peu de patience. En attendant, vous pouvez faire un petit retour en arrière et communiquer via WhatsApp pour ce soir (si vous n'avez pas désinstallé l'application). Vous pouvez suivre l'évolution de la géante panne sur le compte Twitter @signalapp.



Signal is experiencing technical difficulties. We are working hard to restore service as quickly as possible. — Signal (@signalapp) January 15, 2021

