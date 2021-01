Bons plans iOS : Affinity Designer, logi., 5coins

Hier à 21:19 (Màj hier à 21:19)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Affinity Designer, logi., 5coins. L'occasion d'économiser 47,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Widget Calendar (App, iPhone / iPad, v3.4.1, 19 Mo, iOS 14.0, yoon sik kang) passe de 1,09 € à gratuit.

Un widget calendrier pour le centre de notifications qui va vous afficher les tâches du jour. Par rapport à Week Cal Widget, c'est plus épuré et donc plus lisible. L'interface se fond mieux dans votre centre de notifications. Pour le reste, c'est à peu près la même chose : vous voyez votre agenda du jour mais aussi du mois avec quelques options à paramétrer comme le premier jour de la semaine, le format d'horaire, etc.



Les + : Tous ses RDV en un geste Télécharger l'app gratuite Widget Calendar





YepNoteS (App, iPhone / iPad, v2.2.9, 16 Mo, iOS 13.6, Karim Angama) passe de 2,29 € à gratuit.

YepNotes est le moyen le plus simple et intuitif d’effectuer des rappels et prendre des notes.



Vous pouvez gérer vos notes à partir de votre Apple Watch. Créez des groupes de notes ou des notes en dictant votre message directement à votre montre. Ajoutez des rappels facilement afin d'y être notifié. Vous pouvez aussi supprimer des notes ou y ajouter des marqueurs de couleur afin de donner une importance à vos notes.



Les + : Une nouvelle façon de prendre des notes Télécharger l'app gratuite YepNoteS





Ad Maker (App, iPhone / iPad, v1.6, 295 Mo, iOS 8.0, MULTI MOBILE Ltd) passe de 2,29 € à gratuit. Créez des annonces / messages personnalisés en quelques secondes et partagez-les sur Facebook. Racontez votre histoire, mettez en avant votre entreprise ou faites la promotion de votre site avec de superbes publications instantanément, directement depuis votre téléphone!



Les + : Si vous ne connaissez rien au graphisme Télécharger l'app gratuite Ad Maker





5coins (App, iPhone / iPad, v7.6.3, 6 Mo, iOS 14.0, Yuzhou Zhu) passe de 2,29 € à gratuit. Une application à l'interface simple et efficace pour suivre vos dépenses. En un écran, on peut entrer le montant, la catégorie et une petite note.



5coins permet aussi d'entrer les dépenses récurrentes et de se faire alerter quand on dépasse un certain seuil.



Les + : Très ergonomique Télécharger l'app gratuite 5coins





Jeux gratuits iOS :

logi. (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 67 Mo, iOS 11.0, ÇİZGİOFİSİ) passe de 1,09 € à gratuit.

Logi est un jeu de puzzle élégant, relaxant et inspirant.

Mettez votre cerveau au défi avec une expérience de jeu qui repousse les limites de votre raisonnement.



Il suffit simplement de faire tourner les objets afin de permettre à Logi d'atteindre sa cible. Cependant, ce n'est pas si facile ! En fait, les objets ne se déplacent plus lorsque Logic engage l'action.



Les + : Prêt à te prendre la tête ? Télécharger le jeu gratuit logi.





Enemy:Unknown (Jeu, , iPhone, v1.0, 524 Mo, iOS 8.0, Sherif El Refaee) passe de 3,49 € à gratuit. Prenez les commandes de votre vaisseau spatial et affrontez les vagues d'ennemis dans ce jeu de shoot qui n'est autre qu'un clin d'oeil aux jeux à l'ancienne !



Les + : 25 niveaux

De nombreux boss Télécharger le jeu gratuit Enemy:Unknown





Promotions iOS :

Alive 2 Survive (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.2, 143 Mo, iOS 9.0, Jamopolis Inc.) passe de 3,49 € à 1,09 €.

L'apocalypse des zombies a commencé ! Les choix importeront durant votre chemin avec des décisions de vie ou de mort qui maintiendront votre groupe en vie le plus longtemps possible.



Balayez à gauche ou à droite tous les jours pour prendre des décisions importantes pour votre groupe tout en recherchant un équilibre entre factions rivales et ressources limitées. Chaque choix compte et peut faire la différence entre survivre à l'apocalypse ou faire partie de la horde de zombies.

Télécharger Alive 2 Survive à 1,09 €





Braveland Wizard (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.5, 390 Mo, iOS 6.0, Tortuga Team) passe de 5,49 € à 0,99 €.

Voici la suite de Braveland, ce jeu de stratégie inspiré par Heroes of Might and Magic : la nouvelle héroïne est une sorcière.



De nouvelles unités sont disponibles, de nombreux artéfacts ont été ajoutés mais il faut surtout noter la présence de donjons aléatoires plein de récompenses.



Les + : La suite du classique

Prenant Télécharger Braveland Wizard à 0,99 €





Cross DJ Pro (App, iPhone / iPad, v3.7.1, 115 Mo, iOS 9.3, MIXVIBES) passe de 6,99 € à 4,49 €.

L'une des meilleurs applications de DJ sur iPhone, téléchargée par des millions d'utilisateurs. Mixez et synchronisez parfaitement vos morceaux grâce à un puissant moteur audio.

Développée par Mixvibes, pionnier du digital DJing depuis plus de 15 ans, Cross DJ Pro permet facilement de créer des mixtapes de qualité en travaillant les principaux réglages comme les cue, les basses, les fondus, etc.



Même moi qui n'y connait pas grand chose, j'ai fait de jolies transitions.



Les + : Simple

Pro Télécharger Cross DJ Pro à 4,49 €





Affinity Designer (App, , v1.8.6, 1,5 Go, iOS 11.1, Serif Labs) passe de 21,99 € à 10,99 €.

Conçu en collaboration avec certains des meilleurs graphistes au monde et basé sur la technologie récompensée par l’Apple Design, Affinity Designer pour iPad réunit toute la puissance et la précision de notre excellente application de conception graphique professionnelle de bureau pour créer une expérience incroyablement immersive.



Il contient tout le nécessaire pour créer des illustrations, des stratégies de marque, des icônes, des maquettes UI/UX, des projets d’impression, de la typographie, de l’art conceptuel et bien plus. Télécharger Affinity Designer à 10,99 €