Il voit son jeu Covid refusé par Apple et Google, il dépose une plainte antitrust

Julien Russo

Apple et Google ont été clairs dès le début à propos des applications qui ont pour thématique le Covid-19. Tous les développeurs qui soumettent à la validation une application qui aborde le virus seront automatiquement refusés. Les deux entreprises font exception qu'aux applications des gouvernements et des autorités sanitaires, le sujet est sérieux et il n'est pas question de prendre des risques de désinformation.

Frustré, il dépose plainte contre Apple et Google

Quand on est un développeur d'application mobile ou tablette et qu'on a travaillé pendant plusieurs mois sur un projet, quand celui-ci se fait refuser sur l'App Store et le Google Play Store on peut très mal le vivre. C'est ce qui s'est passé avec un développeur et blogueur allemand, Florian Mueller a eu l'idée de créer le jeu Corona Control Game.

Si l'approche parait inoffensive, les deux géants californiens ne l'ont pas vu de cette manière. En novembre 2020, il remplit le formulaire de soumission d'application d'Apple et de Google, quelques jours après, le développeur allemand reçoit deux mails lui indiquant que son application est refusée, car elle ne respecte pas les conditions générales.



La raison est liée aux mesures prises lors des premiers mois d'apparition du Covid-19. Les entreprises ont informé les développeurs qu'elles n'accepteraient aucune application non officielle qui parle du Covid-19. Les règlements de l'App Store et du Google Play Store considèrent cette thématique comme quelque chose de sensible.

Malheureusement, Florian Mueller ne semblait pas être au courant de cette mesure... Frustré il a pris la décision de déposer une plainte auprès de plusieurs autorités antitrust. Le développeur explique que les deux magasins d'applications sont remplis de règles qui empêchent les développeurs de proposer des applications, malheureusement à cause du manque d'ouverture de store alternative, l'application a été développée pour rien. Elle pourra être téléchargée uniquement via APK sur Android, mais ce n'est pas par ce biais qu'une application rencontre du succès !



Suite à cette petite polémique, la seule entreprise concernée qui a pris le temps de donner une réponse au développeur, c'est Google.

La firme de Mountain View explique vouloir mettre en place l'assurance de retrouver des applications crédibles dans les informations autour de la santé et de la sécurité.

Florian Mueller a donc décidé de ne pas se laisser faire et poursuivre Apple et Google en justice, une plainte a été déposée auprès du ministère américain de la Justice ainsi qu'aux autorités antitrust en Allemagne, Pays-Bas, Australie et au Royaume-Uni.



