Sony souhaite produire un Xperia mini ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

6

Un leaker vient de dévoiler sur Twitter deux photos montrant un Sony Xperia "mini". Info ou intox pour cet éventuel concurrent de l'iPhone 12 ? Seul l'avenir nous le dira.

Publicité

Sony se lance dans les smartphones mini ?

Il est vrai que Sony ne fait pas du tout parti des favoris quand on parle des smartphones mais néanmoins, la marque s'accroche au marché. Après avoir annoncé le Sony Xperia 5 II en septembre 2020, voilà que le leaker Steve H.McFly alias @OnLeaks nous révèle deux photos d'un Sony Xperia "compact" ou mini si vous préférez.

Voilà donc un smartphone aux petites dimensions qui pourrait séduire les fans. Il est vrai que ces dernières années, la tendance penchait de plus en plus vers des smartphones de plus en plus grands afin qu'ils soient plus puissants et confortables pour les jeux et vidéos, ce qui a eu le don d'agacer une partie des utilisateurs.







Apple a par exemple tenté l'expérience cette année avec l'iPhone 12 mini qui retrouve une petite taille mais avec une puissance égale au grand modèle. Il faut tout de même rappeler que ce n'est pas le modèle qui séduit le plus, même s'il a principalement été conçu pour attirer tous les clients qui souhaitaient un iPhone moderne et compact.



À voir si ce Xperia mini verra le jour mais Sony doit bien réfléchir afin d'éviter le flop.