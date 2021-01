Bons plans iOS : Football Manager 2021 Mobile, Finding.., Liftr

Hier à 21:00 (Màj hier à 21:00)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Football Manager 2021 Mobile, Finding.., Liftr. L'occasion d'économiser 40,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Stickyboard 2 (App, iPad, v2.3, 3 Mo, iOS 7.0, Qrayon, LLC) passe de 5,49 € à gratuit. Imaginez un tableau blanc, ajoutez-y post-it et notes en tout genre pour ne plus rien oublier ! Parfait également pour vos réunions au boulot, ou pour étaler vos idées et y voir plus clair.



Les meetings les plus constructifs se font toujours avec un tableau blanc et des post-it !



Centralisation facile de ses notes

Très visuelle Télécharger l'app gratuite Stickyboard 2

Liftr (App, iPhone, v1.78, 107 Mo, iOS 13.0, Karan Pandya) passe de 2,29 € à gratuit. L'interface de Liftr vous permet de suivre facilement vos entraînements et d'atteindre vos objectifs de fitness en 2021. Choisissez parmi plus de 240 exercices et créez des modèles d'entraînement personnalisés pour chaque jour de la semaine.



Enregistrez les séries, le poids, les répétitions, l'EPR et le repos pour chaque entraînement. Liftr vous permet de définir des objectifs et de visualiser vos progrès sur de magnifiques graphiques. Il comprend également des animations d'exercices, la recherche, l'intégration Apple Health, le support Apple Watch, le support iCloud et une grande variété d'icônes parmi lesquelles choisir.



Les + : Très complet

Remote Pro for Mac (App, iPhone / iPad, v2021.5, 36 Mo, iOS 14.2, Evgeny Cherpak) passe de 5,49 € à gratuit. Prenez complètement le contrôle de votre Mac : utilisez votre appareil iOS comme un clavier et un trackpad et lancez n’importe quelle app depuis n’importe où chez vous.



Vous en avez assez de devoir manipuler un clavier et une souris sur vos genoux depuis le canapé pour commander votre mediacenter sur Mac ? Utilisez Remote Control sur votre iPhone comme trackpad et clavier pour naviguer confortablement sur la télévision. Si vous utilisez AirPlay Mirroring et Apple TV, votre Mac peut se trouvez n’importe où chez vous. Choisissez simplement votre Apple TV à partir de la liste des appareils AirPlay disponibles et contrôlez votre Mac.



Il vous suffit simplement de télécharger l’application Mac Helper et de connecter vos appareils Mac et iPhone / iPad sur le même réseau WiFi.



Les + : Facile à utiliser

On peut même éteindre / redémarrer son Mac Télécharger l'app gratuite Remote Pro for Mac





Jeux gratuits iOS :

Finding.. (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 158 Mo, iOS 9.0, zhen qu) passe de 3,49 € à gratuit. Bienvenue dans Finding, un jeu avec un gameplay classique mais amusant. Au-dessus de cela, nous avons innové, ce qui nous a permis de proposer des choses plus amusantes.

Finding nous raconte l'histoire d'un enfant qui trouve une fleur.



Drop Attack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.87, 47 Mo, iOS 12.0, Patrick Hinrichs) passe de 1,09 € à gratuit. Drop Attack est un jeu de puzzle de type drop. Connectez quatre ou plusieurs tuiles de la même couleur pour les faire disparaître. Les tuiles supérieures tomberont et déclencheront des réactions en chaîne.



Les + : Mode multijoueur

Un classique Télécharger le jeu gratuit Drop Attack





Marvin The Cube (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.8, 217 Mo, iOS 9.0, MJ Bros s.c.) passe de 2,29 € à gratuit. Voici Marvin, un petit cube cherchant sa place dans l'Univers.

Aide-le à résoudre toutes les énigmes, et à trouver un look idéal !



Profite de ce moment de détente grâce à une configuration graphique plaisante, une musique agréable, et un divertissement original.

Libère le cube qui sommeille en toi !



Les + : Plus de 170 énigmes avec des niveaux de difficulté différents Télécharger le jeu gratuit Marvin The Cube





Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 43 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





Promotions iOS :

Despotism 3k (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.7, 209 Mo, iOS 9.0, Nikolai Kuznetsov) passe de 4,49 € à 3,49 €.

L’humanité est asservie par une IA… ce qui est formidable, car vous êtes du bon côté du conflit. Exploitez les humains pour gagner en pouvoir et construisez votre propre empire! Vous devrez les surveiller pour vous assurer qu'ils ne succomberont pas à l'épuisement et à la faim… bien que les plus faibles puissent toujours être jetés au bioréacteur.



En d'autres termes, il s'agit d'une simulation de gestion des ressources avec des éléments lugubres, une intrigue dramatique et une abondance de références à la culture pop. Et des blagues. Télécharger Despotism 3k à 3,49 €





Football Manager 2021 Touch (Jeu, Simulation / Sports, iPad, v21.2.2, 2,6 Go, iOS 11.0, SEGA) passe de 20,99 € à 17,99 €. Dans la série mondialement connue des titres Football Manager, Football Manager 2021 Touch vous offre une voie accélérée pour diriger les plus grands clubs de football du monde.



Votre rôle a peut-être été simplifié, mais votre choix de club certainement pas, avec un total de 117 championnats et 52 des plus grandes nations du football parmi lesquels choisir. Chercherez-vous la réussite dans votre pays, ou une aventure à l'étranger ?



Des préréglages tactiques vous lanceront sur les rails du succès, avec les formations les plus populaires du genre. Pour encore plus de contrôle et de personnalisation, vous pourrez aussi imprimer votre style de jeu et vos préférences tactiques grâce aux paramètres personnalisés.



Les + : La version portable la plus complète (uniquement sur iPad)

La référence de la simulation Télécharger Football Manager 2021 Touch à 17,99 €

Baldurs Gate (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.17, 3,1 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 11,99 € à 5,49 €. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons et se déroulant dans le monde fantastique des Royaumes oubliés. Vous suivez l'évolution du personnage principal, qui va recruter une équipe de choc pour explorer des donjons, résoudre des quêtes et combattre de nombreux ennemis. De plus, chaque action bonne ou mauvaise (on parle ici d'alignement) que vous faites aura un impact sur le déroulement du jeu.



Au niveau du contenu, Baldur's Gate c'est plus de 80 heures de jeu, 40 classes de personnages, 100 sorts à lancer, 150 objets magiques, une nouvelle aventure "The Back Pits" et trois nouveaux personnages à engager dans votre équipe.



Les + : Un MUST-HAVE Télécharger Baldurs Gate à 5,49 €