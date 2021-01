LG : un chiffre d'affaires record grâce au module photo des iPhone 12

Alexandre Godard

Les chiffres sont toujours des données importantes pour analyser la santé financière d'une entreprise ou d'un secteur. C'est pour cela que LG vient d'en dévoiler quelques-uns et visiblement la partie qui concerne le module photo iPhone 12 Pro/Max compte énormément dans les bénéfices de l'entreprise.

LG remercie Apple

La gamme iPhone 12 cartonne depuis sa sortie et ce n'est pas pour déplaire aux partenaires d'Apple. C'est le cas de LG, en charge du module photo des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max qui selon TheElec a vu son chiffre d'affaires exploser de 43% en 2020.



Selon le média sud-coréen, LG aurait déclaré ce mardi avoir rapporté 681 milliards de wons dans le bénéfice d'exploitation de l'année dernière soit 43% de plus qu'en 2019. La société en profite également pour rappeler qu'elle s'occupe du module caméra de l'iPhone SE et que là aussi, une hausse de 24.9% est à signalé.



D'autres chiffres ont été dévoilés mais vous l'aurez compris, pas besoin de rentrer dans les détails pour deviner que la gamme iPhone 12 se vend à merveille à travers le monde. Pour rappel, l'iPhone 12 semblait le plus prisé à sa sortie avant que le 12 Pro ne reprenne de l'avance. L'iPhone 12 Pro Max suit en troisième position des ventes tandis que le petit dernier de la bande, le 12 mini peine à convaincre selon les chiffres des derniers mois malgré le fait que les retours de ceux qui l'ont adopté sont plus que positifs.