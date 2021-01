Tweetbot 6 est disponible sur l'App Store avec un nouveau design

Si vous êtes à la recherche d'un client pour le réseau social Twitter, autre que l'officiel, l'une des meilleures alternatives (si ce n'est la meilleure) n'est autre que Tweetbot. Complet, avec un design efficace et possédant bien plus d'options que la plupart de ses concurrents, ce dernier s'améliore d'année en année.



Et depuis quelques heures, c'est donc la sixième version qui est disponible au téléchargement sur l'App Store, amenant encore une fois de belles nouveautés, dont un nouveau design.

Tweetbot 6 veut distancer ses concurrents

Tweetbot est un client Twitter primé pour iOS et Mac. La version 6 est basée sur l'API V2 de Twitter, qui comprend des fonctionnalités telles que la possibilité d'afficher des sondages Twitter, des cartes et d'autres données de tweet. Tweetbot continuera à s'améliorer comme le fait la nouvelle API.

Vous l'aurez compris, cette sixième version veut se rapprocher des nouvelles fonctionnalités disponibles sur le client officiel, tout en gardant ses propres options. On parle de l'une des applications les plus rapides, sans publicités, avec une timeline dans l'ordre chronologique.



Il est également possible de mettre des filtres, de muter ces derniers, d'ajouter des notes à un profil, de customiser votre expérience ou encore de faire des topics de tweets.



L'application opte désormais pour un abonnement mensuel à 0,99€ ou à l'année au prix de 6,49€.

