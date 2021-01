Apple invite les développeurs à une conférence sur les widgets

Ça a été l'une des nouveautés majeures lors du lancement d'iOS 14, il est désormais possible depuis plusieurs mois d'ajouter le widget d'une application sur votre écran d'accueil. Si énormément de développeurs ont créé leur propre widget, tous n'auraient pas répondu aux exigences de la firme de Cupertino. Pour aider à l'amélioration du développement des widgets, Apple propose une petite conférence en ligne.

Que vous soyez développeur iOS, iPadOS ou macOS, vous avez peut-être reçu une invitation par mail pour participer à un événement en ligne le 1er février 2021. Ce grand rendez-vous aura lieu avec des ingénieurs et designer de l'Apple Park, ils auront pour mission de vous donner des astuces et autres détails pour améliorer la création de widgets sur les trois OS.

Dans son invitation « Building Great Widget Experiences », Apple explique :

Utiles et délicieux, les widgets vous permettent de mettre en avant le contenu clé de votre application et de l'afficher là où les utilisateurs peuvent le voir d'un coup d'œil sur iPhone, iPad et Mac. Ils peuvent également aider les utilisateurs à personnaliser leur écran d'accueil de manière unique. Rejoignez-nous pour un examen approfondi de la création d'excellentes expériences de widgets.