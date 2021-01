53% des habitants sur Terre sont inscrits à au moins 1 réseau social

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Les personnes qui ne possèdent pas de comptes sur les réseaux sociaux sont très rares. Les derniers résultats financiers de Facebook ont révélé qu'il y avait en ce moment 2,80 milliards d'utilisateurs inscrits et une étude affirme qu'en comptant tous les réseaux sociaux, il y a en ce moment 4,2 milliards d'utilisateurs à travers le monde.

Publicité

Facebook reste le leader

Les réseaux sociaux ne cessent d'attirer toujours plus de monde. Selon l'étude menée par We Are Social, un demi-milliard de nouveaux utilisateurs se sont récemment inscrits à un ou plusieurs réseaux sociaux. Ces chiffres ont été accélérés grâce au confinement et couvre-feu dans de nombreux pays, cela a cassé le lien social et nous a poussés à rester isoler chez soi et donc à passer au virtuel pour continuer à maintenir un lien.

Aujourd'hui, il y a 4,2 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat...), cela représente environ 53% de la population mondiale et une hausse récente de +13%.



Ce qui attire aujourd'hui les utilisateurs c'est essentiellement l'aspect gratuit, la possibilité de se créer un compte sans avoir à débourser le moindre centime. L'actualité est aussi l'un des arguments qui aident les réseaux sociaux comme Twitter ou encore Facebook à convaincre les nouvelles créations de profils. Ce qui séduit, c'est cette possibilité de trouver une information sans que celle-ci est passé au préalable par la rédaction d'un média. C'est aussi un moyen simple et rapide d'avoir les dernières informations avant les chaînes d'informations à la TV.

Cependant, ce qui est le plus efficace, c'est le bouche-à-oreille. Quand on est jeune et qu'on sait que tous nos proches ont un compte Instagram, Twitter ou se retrouvent dans des conversations sur Snapchat, on a forcément l'envie de rejoindre et participer à l'activité en ligne.

Comme vous pouvez le constater, les réseaux sociaux aujourd'hui n'ont pas besoin de faire de publicité pour être populaires, inconsciemment, les utilisateurs s'occupent de la publicité par eux-mêmes.



D'après l'étude, une personne qui a une activité intense sur les réseaux sociaux, peut posséder jusqu'à 8 comptes sur différents services. We Are Social explique que Facebook reste le réseau social incontournable, celui que tout le monde possède et celui où tout le monde va régulièrement (pas forcément le plus utilisé).

Dans son rapport financier, Facebook a déclaré posséder une base d'utilisateurs de +7,3% en 2020 et les chiffres continuent à progresser chaque nouveau trimestre !



Dans le monde, on passe en moyenne 6h54 par jour sur internet (ce qui représente quasiment une journée de travail). Sur ce temps, on passe environ 2h25 sur les réseaux sociaux.

Les données recueillies par l'étude montrent que les adeptes des réseaux sociaux se trouvent majoritairement en Europe de l'Ouest et du Nord, ainsi qu'en Amérique du Nord. Le taux d'utilisation des réseaux sociaux faiblit en Afrique (de 24% à 62% suivant les pays) et continue à rester faible dans l'Est de l'Asie où seulement 68% des habitants utilisent au minimum un réseau social.



Et comme le sujet nous le permet... On va en profiter :

iPhoneSoft est aussi disponible sur Parler, mais pour l'instant le réseau est inaccessible à cause de difficultés avec l'hébergement.



Télécharger l'app gratuite Facebook