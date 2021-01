iPhone 13 : Le Touch ID sous l'écran se précise

Il y a 42 min (Màj il y a 40 min)

Julien Russo

1

Ce n'est pas la première fois et probablement pas la dernière qu'on entend des rumeurs à propos du Touch ID sous l'écran de l'iPhone. En effet, les ingénieurs d'Apple travaillent sur ce projet depuis plusieurs années, mais le niveau d'exigence est tellement élevé que cela prend énormément de temps. Selon un récent rapport du Wall Street Journal, plusieurs sources bien renseignées auraient affirmé que cette fois-ci ce sera la bonne !

Le Touch ID sous l'écran, enfin en septembre ?

L'analyste Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg en ont parlé à plusieurs reprises, Apple travaille bien sur la conception d'un Touch ID qui se placerait sous l'écran de l'iPhone.

Avec la pandémie qui touche le monde et l'utilisation obligatoire de masque pour se protéger du Covid-19, utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller son iPhone, pour télécharger une application ou pour valider un paiement via Apple Pay en magasin est devenu un véritable enfer. Apple aurait insisté auprès de ses ingénieurs pour accélérer le retour du Touch ID, mais cette fois sous l'écran comme le bouton "Home" n'est plus disponible.



L'iPhone 13 pourrait donc être le premier smartphone de l'histoire d'Apple à posséder deux authentifications, celle par le visage et celle par l'empreinte. Ajoutez à cela le traditionnel code au cas où vous avez des gants aux mains et le masque (on ne sait jamais).

La journaliste Joanna Stern du Wall Street Journal a affirmé aujourd'hui avoir réussi à obtenir des informations exclusives de sources un peu trop bavardes. Elle déclare qu'Apple travaille en ce moment sur un Touch ID optique bien plus sécurisé et innovant que ce qu'on peut retrouver actuellement chez la majorité des concurrents.

Le rapport explique également qu'une fois que le projet sera terminé, Apple évaluera quelle est la solution la plus sécurisée et la plus rapide. L'idée d'un Touch ID par ultrasons n'est pas à exclure, mais il s'agit de la solution qui est la plus coûteuse et Apple cherche (évidemment) les économies sur le coût de production de l'iPhone pour préserver sa marge de bénéfice.



Du côté de l'analyste Ming-Chi Kuo, on explique qu'Apple va bien proposer le Touch ID sous l'écran, mais l'entreprise va tout miser sur le Touch ID avec la technologie ultrasonore. Apple serait séduit par le système qui utilise les petites ondes sonores pour créer une carte 3D de votre empreinte. De plus, cette solution fonctionne même quand votre doigt est mouillé, ce qui n'est pas le cas avec le Touch ID optique.