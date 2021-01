Un nouveau rendu de l’iPhone 12S Pro en vidéo

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

5

Alors que nous sommes à huit mois de la présentation des nouveaux iPhone 2021, les rumeurs s’intensifient et plusieurs nouveautés semblent se confirmer. Si le nom est encore flou - iPhone 13 ou iPhone 12S - il ne fait aucun doute qu’Apple va toucher quelques éléments comme l’encoche, Touch ID sous l’écran ou encore l’appareil photo. Voici un rendu basé sur les informations les plus fiables concernant les iPhone 12s Pro et iPhone 12s Pro Max.

Un rendu fidèle de l’iPhone 12S Pro

Le design restera presque identique cette année. Après tout, le dernier changement majeur date de la série 12. Mais si la taille d'affichage de l'iPhone 12s Pro restera la même, l’écran OLED de 6,1 pouces sera amélioré.

120 Hz

En effet, les nouveaux modèles Pro prendront en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour la première fois. C'est un écran LTPO, qui permet un taux de rafraîchissement adaptatif et qu’on retrouve sur l’Apple Watch depuis la série 5. De cette manière, des économies considérables peuvent être réalisées sur la consommation de la batterie, car l’écran pourra afficher de 1 à 120 images par seconde selon les besoins.

Touch ID sous l’écran

Un autre changement important par rapport aux années précédentes concerne l’authentification biométrique. Apple mettra en œuvre un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, comme ceux qu’on trouve chez Samsung par exemple. La fonctionnalité Touch ID qu'Apple a intégrée au bouton d'accueil pendant des années a longtemps été saluée par les utilisateurs pour sa fiabilité et sa rapidité. Par la suite, Apple a commencé à se concentrer sur la technologie avancée Face ID. En conséquence, aucun modèle d'iPhone n'a été commercialisé avec un capteur d'empreintes digitales depuis 2017 - à l'exception de l'iPhone SE 2020.



L’iPhone 12s Pro / Pro Max serait le premier smartphone du constructeur américain où le lecteur d'empreintes digitales est placé sous l'écran. Apple pourrait utiliser le nouveau capteur d'empreintes digitales de Qualcomm et qui permet d’avoir une surface plus large et des performances doublées. Les modems 5G utilisés par Apple proviennent également de Qualcomm.

Face ID amélioré

La fonctionnalité Face ID sera également maintenue. Les utilisateurs auront bientôt simplement des options supplémentaires pour sécuriser et déverrouiller leur smartphone. Pratique également dans cette période de Covid-19, où beaucoup portent des masques, au détriment de la fonctionnalité Face ID.



La designer néerlandaise Jermaine Smit, alias Concept Creator, a réalisé une nouvelle vidéo en collaboration avec LetsGoDigital dans laquelle l'iPhone 12s Pro attendu peut être vu de tous les côtés :

L’appareil photo

Dans le domaine de la caméra, Apple semble également vouloir apporter les modifications nécessaires. L'analyste du secteur Ming-Chi Kuo, par exemple, a rapporté il y a quelque temps que les deux modèles Pro disposeraient d'un objectif ultra grand angle (f / 1,8) grandement amélioré avec mise au point automatique. De plus, Apple semble vouloir utiliser cette fois des capteurs d'image plus grands.



En termes de conception, aucun changement majeur n'est attendu, bien que le système de caméra puisse être légèrement plus épais. De plus, Apple semble choisir cette fois de ne pas faire de différence entre le système de caméra de l'iPhone 12s Pro et celui du Pro Max. Ainsi, ces deux modèles ne différeront que par la taille de l'écran et la capacité de la batterie.

A15, 5G et iOS 15

Il va sans dire que les nouveaux modèles seront également équipés des derniers matériels et logiciels comme iOS 15. La société de la Silicon Valley utilisera la puce A15 Bionic en 5 nm qui rend apporte la prise en charge de la 5G et du WiFi 6e. Les modèles d'iPhone 12 offraient déjà un support 5G, mais la norme mmWave devrait franchir les frontières américaines. De même, le WiFi 6e est nouveau.

Wifi 6e

Les smartphones Galaxy S21 récemment introduits par Samsung prennent également en charge la nouvelle technologie WiFi 6E. Comme avec le WiFi 6, vous pouvez obtenir des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de données plus rapides. La variante WiFi 6e améliorée utilise la bande 6Ghz, qui offre plus d'espace que les bandes de fréquences 2.4Ghz et 5Ghz existantes.

Batterie et Magsafe

En ce qui concerne la batterie, l'année dernière, le modèle Pro était équipé d'une batterie de 3046 mAh. Cela garantit 17 heures de visionnage vidéo ou 11 heures de streaming vidéo. L'appareil prend en charge la charge filaire 20 W et la charge sans fil 15 W. L’iPhone 12s Pro aura probablement des spécifications de batterie similaires. Aucun changement n’est attendu sauf si Apple introduit enfin un modèle sans port Lightning. Cela mettrait le Magsafe au premier plan comme seule solution de recharge. Et par la même occasion, Apple devrait proposer la recharge inversée. Cette dernière était attendue sur l’iPhone 11 mais avait été annulée par Apple en raison d’une surchauffe.



Enfin, de nouveaux coloris sont prévus et nous avons eu vent d’un modèle marron / bronze.