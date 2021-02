iOS 14.5 active le double SIM en 5G sur l’iPhone 12

Longtemps demandée, la gestion du Dual SIM en 5G est enfin disponible pour les développeurs qui ont la bêta iOS 14.5 sortie ce soir. Depuis la sortie de l’iPhone 12, les utilisateurs ne pouvaient avoir qu’une ligne 5G (SIM ou eSIM) activée sur l’appareil. Mais iOS 14.5 corrige cela.



Une nouveauté pour la 5G des iPhone 12

Alors qu’un document interne d’Apple du mois d’octobre indiquait une prise en charge double SIM 5G pour la fin de l’année 2020, il faudra attendre la version finale d’iOS 14.5 au printemps pour avoir deux forfaits 5G actifs sur un iPhone 12.



D’ici là, seuls les développeurs et ceux qui ont installé la bêta peuvent tester cette nouveauté. Bien entendu, elle restera pour le moment assez confidentielle, notamment en France où les offres sont encore jeune et le réseau peu étendu. Seuls les clients ayant une ligne personnelle et une ligne professionnelle sur le même iPhone pourraient être tentés. C’est moins tentant que la nouveauté Face ID qui autorise l’authentification avec le masque par le biais de l’Apple Watch.



