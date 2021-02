iOS 14.5 déverrouille l'iPhone via l'Apple Watch si vous portez un masque

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Utiliser un iPhone qui propose exclusivement Face ID en plus du traditionnel code est devenu un véritable enfer. La reconnaissance faciale d'Apple n'a pas été développée pour prendre en compte que le haut de votre tête, celle-ci doit aussi analyser votre nez, vos joues et votre bouche. Problème, en pleine période de pandémie, cela est impossible quand on utilise son iPhone à l'extérieur de chez soi.

Avec iOS 14.5, Apple propose Face ID amélioré grâce à l'Apple Watch

La nouvelle version iOS 14.5 vient d'être mise en ligne ce soir pour l'ensemble des développeurs qui font partie du programme d'Apple. Si la firme de Cupertino est restée assez évasive sur les nouveautés que la mise à jour apporte, les développeurs qui l'ont téléchargé ont déjà remarqué (probablement) le plus gros changement.

Celui-ci concerne directement l'authentification. L'Apple Park semble avoir pris en compte les différentes remontées négatives des utilisateurs qui se plaignent des échecs d'authentification du Face ID à cause du masque obligatoire dans de nombreux pays dans le monde.

Apple a proposé une nouvelle solution pour les possesseurs d'iPhone avec Face ID et les propriétaires d'Apple Watch !

Avec iOS 14.5, Apple propose un 50/50 pour déverrouiller votre iPhone. C'est-à-dire que le smartphone va vérifier le haut de votre visage avec la procédure habituelle et l'Apple Watch va s'occuper de combler l'absence de vérification complète de votre visage.



Pour se faire, l'Apple Watch aura besoin d'être sur votre poignée et d'être déverrouillée. L'iPhone va alors enclencher le Face ID, récupérer l'autorisation de la montre connectée et valider l'accès à l'iPhone.

Les premiers développeurs qui ont expérimenté cette nouvelle façon de déverrouiller son iPhone explique qu'ils ont ressenti un retour haptique sur leur poignet, de la même façon que quand vous déverrouiller votre Mac avec votre Apple Watch. Il y aura aussi une notification sur l'Apple Watch pour indiquer que votre iPhone a bien été déverrouillé.



Cette procédure est irréprochable puisque si une personne malintentionnée vole votre montre et votre iPhone (le combo perdant), le Face ID ne reconnaitra pas le haut du visage et l'Apple Watch sera verrouillée puisque, dès qu'elle quitte votre poignet, elle enclenche un verrouillage immédiat !

Dans le reste des nouveautés iOS 14.5

Plusieurs autres nouveautés ont été ajoutées dans cette dernière version. Il y a le support des dernières manettes de Sony et Microsoft. Vous allez pouvoir jouer aux jeux Apple Arcade avec votre manette de PS5 et/ou de Xbox Series X. iOS 14.5 apporte aussi la prise en charge de l'AirPlay 2 pour les cours Apple Fitness+ et la compatibilité d'une double SIM 5G.

Dernière nouveauté qui fort utile, Siri a désormais une nouvelle commande pour appeler les urgences.



