Une présentation du Wi-Fi 7 pour 2024 ?

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Le débit internet dans notre maison est devenu indispensable ces dernières années. Si la fibre optique est primordiale, le routeur qui propage le Wi-Fi dans votre intérieur l'est tout autant. Le Wi-Fi 6 est censé venir améliorer la qualité de la norme précédente mais visiblement le 7 fait déjà parler de lui. Ca va vite la technologie, beaucoup trop vite.

Après le 6 voici que le Wi-Fi 7 fait parler de lui

C'est un sujet dont on ne cesse de parler depuis plusieurs mois. Après des années d'utilisation de la 4G et du WIFI 5, la suite logique n'est autre que la 5G et le WIFI 6 voire même 7. Si la 5G se déploit petit à petit sur notre territoire, le WIFI 6 de son côté a du mal à faire son chemin. Même s'il est de plus en plus disponible sur les nouveaux appareils high tech, les endroits équipés du WIFI comme certains lieux publics ou tout simplement notre maison n'en sont pas équipés. À l'heure actuelle, les grands opérateurs français ne le proposent toujours pas sur leur dernière box internet...

Mais comme vous le savez, la technologie n'attend pas et voici donc les premières informations au sujet du WIFI 7. Vous connaissez la musique, des débits quatre fois supérieurs à ceux actuels, une latence réduite au maximum sont attendus avec cette nouvelle norme. À part ça rien de nouveau si ce n'est que le Wi-Fi 7 devrait être opérationnel d'ici 2024. Peut-être que d'ici là les opérateurs français nous proposerons enfin le Wi-Fi 6 sur les box internet grand public...