Android Auto : nouveau partenariat entre Ford et Google

Nouveau gros partenariat signé du côté d'Android Auto ! En effet, le système d'exploitation mobile qui s’intègre dans les tableaux de bord automobiles de Google aura le droit à une arrivée au sein des véhicules Ford.



Les deux grands groupes se sont entendus sur un large accord pour une durée de six ans, excepté en Chine où Google n'est plus autorisé.

Publicité

Google et Ford viennent donc de boucler un gros accord dans le cadre de la mise en place d'Android Auto, système d'exploitation qui prend place dans les tableaux de bord automobile. À partir de 2023, les véhicules profiteront donc de ce dernier, mais ce n'est pas tout, puisque le constructeur utilisera également Google Cloud et des outils de machine learning pour d'autres projets.

Pour stimuler l'innovation, Ford et Google créent un nouveau groupe collaboratif, Team Upshift. Tirant parti des talents et des atouts des deux entreprises, Team Upshift repoussera les limites de la transformation de Ford, débloquera des expériences client personnalisées et générera des opportunités perturbatrices basées sur les données. Cela peut inclure des projets allant du développement de nouvelles expériences de vente au détail lors de l'achat d'un véhicule, à la création de nouvelles offres de propriété basées sur des données, etc.