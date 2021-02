Apple modifie les tarifs de reprises de certains modèles d'Apple Watch

Julien Russo

C'est un débat qui refait régulièrement surface, faut-il revendre son produit Apple à un particulier ou passer par le programme Apple Trade In qui consiste à échanger votre ancien produit en échange d'un crédit à dépenser en Apple Store ? Chacun a sa vision personnelle, mais une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui Apple nous montre une fois de plus qu'il est plus intéressant de revendre son produit que de le faire reprendre !

Baisse et augmentation de prix de reprises d'Apple Watch

Apple Trade In est une offre de reprise destinée aux Mac, Apple Watch, iPad et iPhone. La firme de Cupertino vous propose de passer en Apple Store pour donner votre ancien appareil et récupérer un crédit à utiliser en boutique ou en ligne, c'est à vous de choisir !

Une fois que l'opération est effectuée, Apple va chercher à savoir si une deuxième vie (en reconditionné) est envisageable ou s'il doit passer par la case recyclage. Ce qui fait hésiter certains clients ce sont les tarifs de reprises, ils sont parfois extrêmement bas par rapport à ce qu'on peut en tirer sur le marché de l'occasion.



Depuis hier, Apple a effectué quelques modifications sur les tarifs de reprises des anciennes Apple Watch. Certains modèles ont vu leurs prix augmentés et d'autres baisser de quelques dizaines d'euros.

Voici une petite comparaison des nouveaux et anciens tarifs de reprises pour les Apple Watch. À noter qu'il n'y a pas eu de modifications récentes pour les reprises des autres produits.

Avant Maintenant Apple Watch Series 5 - Reprise jusqu'à 200€ Apple Watch Series 5 - Reprise jusqu'à 185€ Apple Watch Series 4 - Reprise jusqu'à 135€ Apple Watch Series 4 - Reprise jusqu'à 170€ Apple Watch Series 3 - Reprise jusqu'à 85€ Apple Watch Series 3 - Reprise jusqu'à 70€ Apple Watch Series 2 - Reprise jusqu'à 40€ Apple Watch Series 2 - Reprise jusqu'à 35€ Apple Watch Series 1 - Reprise jusqu'à 10€ Apple Watch Series 1 - Reprise jusqu'à 10€

Comme vous pouvez le constater, les montants sont assez faibles. Quand on regarde sur des sites de petites annonces, on constate que le marché de l'occasion peut s'avérer nettement plus intéressant pour vendre votre ancienne Apple Watch. Sur des moyennes constatées sur Leboncoin.fr, on remarque que :

L'Apple Watch Series 5 se vend en moyenne à 350€

L'Apple Watch Series 4 se vend en moyenne à 230€

L'Apple Watch Series 3 se vend en moyenne à 180€

L'Apple Watch Series 2 se vend en moyenne à 130€

L'Apple Watch Series 1 se vend en moyenne à 90€

À noter que les tarifs de reprises que vous voyez ci-dessus ne sont pas forcément ceux pratiqués par Apple, l'entreprise prend en compte l'état de votre appareil et le prix peut rapidement chuter si celui-ci n'est pas très en forme.

