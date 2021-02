Jeff Bezos va quitter son poste de CEO d'Amazon

Hier à 22:52 (Màj hier à 22:52)

Corentin Ruffin

Réagir

Quel coup de canon dans le monde de l'e-commerce et de la technologie ! Jeff Bezos vient d'annoncer qu'il allait quitter son poste de directeur général d'Amazon au troisième trimestre 2021. Une tâche qu'il quitte pour se concentrer uniquement sur celui de président exécutif pour "concentrer ses énergies et son attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives".



Dans la foulée, il a dévoilé qui serait son successeur, qui n'est autre que Andy Jassy, actuel directeur général des Amazon Web Services.

Publicité

Jeff Bezos quitte son poste de directeur général d'Amazon

C'est donc dans une lettre à ses employés que l'homme bien connu de 57 ans a annoncé la nouvelle :

Dans le rôle de président exécutif, j'ai l'intention de concentrer mes énergies et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives. Andy est bien connu au sein de l'entreprise et travaille chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance.

Je ne connais pas d'autre entreprise avec une expérience d'invention aussi bonne que celle d'Amazon, et je pense que nous sommes actuellement les plus inventifs. J'espère que vous êtes aussi fiers de notre inventivité que moi.

Selon les résultats publiés ce mardi, Amazon a annoncé avoir doublé son bénéfice net, atteignant notamment 7,2 milliards de dollars grâce au télétravail et au commerce en ligne.



Source