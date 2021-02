macOS Big Sur 11.3 bêta 1 est disponible pour les développeurs

Hier à 22:42 (Màj hier à 22:42)

Corentin Ruffin

Réagir

Apple ne perd pas de temps : alors que les premières bêta d'iOS 14.5, de watchOS 7.4, de tvOS 14.5 et de macOS Big Sur 11.2 sont disponibles pour tous depuis hier, voilà qu'ils remettent le couvert.



En effet, depuis quelques minutes, ce sont désormais les développeurs qui peuvent se pencher sur la première bêta de macOS Big Sur 11.3.

Publicité

Une première bêta développeur pour macOS Big Sur 11.3

Les développeurs peuvent dès maintenant télécharger la première bêta de macOS Big Sur 11.3. Pour l'instant, et comme à l'accoutumée, Apple préfère proposer le nouveau firmware qu'aux développeurs, ce qui est plus facile à gérer en cas d'imprévu qui bloquerait complètement le Mac.

Les notes de publication ne signalent aucune nouvelle fonctionnalité spécifique et ne mentionnent que les corrections de bogues habituelles. Apple s'est concentré sur l'optimisation de ses derniers Mac exécutant le processeur M1.



AppleInsider et Apple lui-même recommandent vivement aux utilisateurs de ne pas installer de version bêta sur des appareils «critiques» ou principaux, en raison du risque de perte de données ou d'autres problèmes.



Si vous êtes développeur et que vous souhaitez installer cette première bêta malgré tout, il vous suffit de vous rendre au sein du Developer Center.