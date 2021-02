Microsoft publie le navigateur Edge optimisé pour les Mac M1

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Si vous êtes prêt à quitter Safari, Firefox ou Google Chrome, voilà que Microsoft a publié une version optimisée pour les Mac M1. Il s'agit bien sûr du navigateur Edge qui était disponible sur les Mac Intel depuis le début de l'année 2020.

Publicité

Microsoft apporte son navigateur sur Mac M1

Microsoft Edge n'a pus rien à voir avec Internet Explorer qui était à la fois lent et rempli de bugs. Pour sa mutation, le géant de Redmond a choisi le moteur open source Chromium, une technologie qu'utilise depuis très longtemps Google.

Microsoft a lancé la toute première version stable de son navigateur Edge pour le grand public à destination des Mac Apple Silicon M1. Microsoft a commencé à tester une version spécifique de son navigateur Edge il y a quelques semaines avec la version bêta.



Désormais, lors du téléchargement du navigateur à partir du site Web de Microsoft, tous les utilisateurs ont la possibilité de choisir Edge pour "Mac avec puce Apple". Cela signifie qu'Edge fonctionne en mode natif et n'a pas besoin d'être émulé par Rosetta 2 sur les Mac M1 d'Apple.



Les premiers tests montrent un navigateur au moins aussi rapide que Chrome, mais pas autant que Safari livré avec macOS 11 Big Sur et optimisé de base pour la nouvelle architecture ARM des ordinateurs de la marque à la pomme.



Ses avantages sont la synchronisation des favoris et mots de passe à travers vos appareils, un accent sur la confidentialité et la vie privée, ainsi qu'un support de nombreuses extensions.



Vous pouvez récupérer Microsoft Edge pour Mac M1 à partir de la page de Microsoft.



Seriez-vous prêt à donner une seconde chance au navigateur de Microsoft ?