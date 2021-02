Apple déclare 13 pannes en cours sur ses services (iMessage, Mail, Sauvegarde iCloud...)

Pendant plus de deux heures, les abonnés Apple Music n'ont pas pu accéder aux playlists de la section " Explorer " et " Pour vous ". Après avoir résolu l'anomalie vers 16h43 , plusieurs dysfonctionnements sont réapparus à partir de 19h15. À l'heure actuelle, Apple déclare 10 incidents en cours :

Depuis le début de l'après-midi les services d'Apple sont très instables, après avoir réglé un problème d'accès à l'App Store, Apple Books, Apple Music, l'iTunes Store, le Mac App Store, les radios personnalisées et la radio Apple Music, Apple signale 10 nouveaux dysfonctionnements. Tous les utilisateurs ne sont pas concernés, mais il y en a assez pour que la firme de Cupertino déclenche l'alerte sur sa page d'état système.

