Instagram teste les Stories en défilement vertical

Décidément, le réseau social Instagram (v173.0, 152 Mo, iOS 12.0) semble vouloir mettre en place des petites nouveautés sur les différentes plateformes : en début de semaine, ces derniers ont lancé un test sur la version desktop pour des Stories en vue carrousel, tandis qu'il est désormais possible de sauver des posts supprimés via l'application iOS.



Aujourd'hui, ce sont les Stories sur nos iPhone qui ont le droit à une nouvelle expérimentation : pour ce faire, les développeurs ont copié le défilement vertical proposé sur TikTok pour en faire de même.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137