Spotify atteint 155 millions d'abonnés payants, mais n'est toujours pas bénéficiaire

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

4

Voilà une belle nouvelle en demi-teinte du côté de Spotify Music qui vient d'annoncer avoir dépassé les 155 millions d'abonnés payants. Sur le papier, c'est tout de même prometteur, puisqu'on constate une hausse des utilisateurs premium à hauteur de 24% par rapport à l'année précédente.



Le problème ? C'est que la firme suédoise n'arrive toujours pas à générer de l'argent et reste perdant selon nos confrères du Wall Street Journal.

Spotify compte désormais 155 millions d'abonnés payants

Désormais, le nombre d'utilisateurs payants de Spotify atteint les 155 millions d'abonnés, une belle avance face à Apple Music qui en recense 60 millions aux derniers résultats. Le nombre total d'utilisateurs mensuels actifs de Spotify, avec comptes gratuits inclus, monte à 345 millions, soit une augmentation de 27% d'une année sur l'autre…



Cependant, le WSJ note que la société perd toujours de l'argent, notamment à cause des nouveaux utilisateurs qui profitent de l'essai gratuit et des offres à bas prix dans certains pays. La société a enregistré une perte de 125 millions d'euros contre 209 millions d'euros l'année précédente.



Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur pour l'activité d'abonnement a chuté de 8% à 4,26 €... On reste donc sur un modèle économique délicat pour Spotify, qui attire, mais ne parvient pas à gagner de l'argent que ce soit avec son abonnement ou la publicité.

