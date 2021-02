Google veut aussi proposer un blocage du suivi d'activité comme iOS 14.5

Il y a 3 heures

Julien Russo

7

Cela fait maintenant depuis plusieurs mois que les grandes applications qui exploitent au maximum le suivi publicitaire sont en paniques... Avec iOS 14.5, Apple va enfin donner la possibilité de refuser d'être traqué pour obtenir des publicités ciblées. Si cette nouveauté est une bonne nouvelle pour les consommateurs, elle l'est moins pour les annonceurs et développeurs quoi commencent à voir rouge !

Google veut faire comme Apple

Il est loin le temps où on accusait Apple ou Google d'emprunter une idée sur son concurrent, aujourd'hui les deux entreprises piochent des idées chez l'autre pour améliorer leur OS. La firme de Mountain View a récemment été attirée par l'une des dernières fonctionnalités d'iOS 14 (actuellement en phase de bêta), il s'agit de l'anti-suivi publicitaire.



Selon les deux journalistes de Bloomberg, Mark Gurman et Nico Grant, Google réfléchirait en ce moment à proposer quelque chose de similaire, mais en nettement moins strict. En réalité, l'entreprise serait plus soucieuse du risque de la perte financière des annonceurs que l'est Apple, puisque rappelons-le, Google Ads propose des publicités ciblées en masse sur les applications Android, comme sur internet ! La vision des deux entreprises n'est logiquement pas la même.

Dans l'article qui relaie cette information, il est notifié que Google a conscience que la confidentialité est devenue quelque chose d'important à notre époque. Les utilisateurs n'apprécient plus que leurs données personnelles soient interceptées par des géants du web et vendues.

Google ne souhaitant pas être en décalage avec cette tendance aurait pris plus au sérieux sa politique de confidentialité !

Les premières actions de Google en matière de restriction de suivi publicitaire pourraient commencer par le navigateur Google Chrome :

Pour garder les annonceurs heureux tout en améliorant la confidentialité, les discussions autour de la solution Android de Google indiquent qu'elle pourrait être similaire à ses changements prévus au navigateur Web Chrome, ont déclaré les gens. La société a déclaré en 2020 qu'elle avait l'intention d'éliminer progressivement les cookies tiers dans Chrome dans un délai de deux ans. Google a réaffirmé ce plan plus tôt cette année. Les cookies sont un moyen pour les sites Web de suivre les utilisateurs sur le Web afin de leur proposer des annonces plus personnalisées.

Google a répondu à Bloomberg il y a quelques heures, la firme a affirmé être en constante recherche pour trouver un juste milieu à l'équilibre de la rémunération des développeurs (grâce à la publicité) et à la protection des données personnelles de ses utilisateurs.