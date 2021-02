iOS : Le contrôle parental bloque le mot "asian"

La firme de Cupertino aurait-elle un petit problème avec le mot "Asian" ? Le développeur Steven Shen a fait une découverte assez surprenante, il a démontré sur Twitter que le mot "asian" est bloqué par le contrôle parental d'iOS. En effet, Apple considère ce mot inapproprié pour les jeunes utilisateurs. Cette introduction dans la liste de mots bannis d'iOS ne daterait pas d'hier puisque Shen a révélé que ce blocage existe depuis décembre 2019 !

Une mauvaise gestion des mots à restreindre ?

De plus en plus d'enfants et d'adolescents utilisent régulièrement un iPhone, un iPod Touch ou même un iPad. Cette démocratisation de l'accès aux technologies chez les plus jeunes a permis aux contrôles parentaux de voir leur taux d'utilisation exploser.

Dans le secteur on retrouve ceux qui sont assez souples sur les restrictions et ceux qui sont très stricts. Avec le contrôle parental d'Apple, il est proposé plusieurs catégories de protection, vous avez :

Les restrictions relatives au contenu et à la confidentialité

L'impossibilité d'acheter sur l'iTunes Store et l'App Store

La restriction des apps et fonctionnalités intégrées

Empêcher l'accès au contenu explicite et de classification spécifique

Empêcher l'accès au contenu web

Restreindre la recherche web de Siri

Restreindre l'accès au Game Center

Bloquer les modifications des réglages de confidentialité

Bloquer les modifications d'autres réglages et fonctionnalités

La fonctionnalité la plus populaire (et la plus utilisée) est sans aucun doute la censure des contenus explicites et de classification spécifique.

Grâce à une liste complète de mots grossiers et inappropriés, le contrôle parental d'Apple est capable de censurer une recherche internet effectuée avec un mot bloqué.



Sauf que le problème c'est qu'Apple bloque des mots incohérents. C'est le cas avec le mot "Asian". Selon le développeur Steven Shen, les utilisateurs qui ont le contrôle parental activé sur leur appareil Apple ont un blocage du terme "asian". Cela n'est pas récent puisque ça dure depuis maintenant plus d'un an. Le développeur a pris contact avec Apple à ce sujet, mais l'entreprise n'a pas réagi et a laissé le blocage tel qu'il est.

En réalité, il y a une raison pour lequel Apple a bloqué ce mot. La firme de Cupertino fait en réalité une association avec l'univers de la pornographie.

Pour s'en assurer, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre appareil -> Temps d'écran -> Contenu et confidentialité -> Activer les restrictions -> Contenu Web et activer la limitation des sites web pour adulte.



Le problème aujourd'hui c'est que si le mot Asian est fréquemment utilisé sur les sites pour adultes, le mot asian sur Google ne fait ressortir aucun site pornographique. Nous avons vérifié et les résultats qui reviennent le plus souvent sont liés à la cuisine et restauration asiatique, aux voyages en Asie ou encore à la culture.

Parmi les nombreux résultats, un mineur ne trouvera pas de sites pour adulte. Pourquoi ? Parce que Google attend des mots clés bien plus précis que cela avant de rediriger vers un site pornographique.

D'autres mots du même genre sont bloqués, comme le mot "teen" ou encore "mature". Là aussi, Google ne renvoie pas vers des sites interdits aux moins de 18 ans (excepté pour les résultats sponsorisés).