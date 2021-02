iPhone 13 : une mise à jour probable de la caméra selon Kuo

Encore des nouvelles provenant du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui se spécialise dans les annonces autour d'Apple et de ses produits, avec un taux de véracité important. Cette fois, c'est vers les iPhone 13 que l'homme se tourne, en affirmant qu'il est fort probable que les iPhone 13 aient le droit à une mise à jour importante de la caméra.



Kuo affirme que le fournisseur Sunny Optical a vérifié avec succès l'approvisionnement de son objectif iPad 5P et que les expéditions des composants au milieu de ce trimestre, mais ce n'est pas tout...

Une grosse mise à jour de la caméra pour l'iPhone 13 ?

Un nouveau rapport provenant de Ming-Chi Kuo vient d'être publié, et il concerne l'iPhone 13 ! Plus particulièrement, c'est la caméra qui est mise en avant, car selon l'homme, il est fort probable qu'elle ait le droit à une belle mise à jour. Le fournisseur Sunny Optical a terminé avec succès la vérification de son objectif iPad 5P et produira environ 15% de ces pièces pour iPad, sans que l'on sache encore de quel modèle on parle.



Ce qui est précisé, cependant, c'est que la vérification réussie signifie «que la probabilité d'expédition de l'objectif grand angle 7P pour le nouvel iPhone 2H21 a considérablement augmenté». Cette semaine encore, un rapport de Barclays affirmait qu'Apple mettrait à niveau la caméra UItra Wide sur toute sa gamme d'iPhone 13 vers une configuration f / 1.8.



