macOS 11.2.1 est disponible pour tous les utilisateurs

Apple vient de proposer ce soir une petite mise à jour corrective pour tous les possesseurs de Mac éligibles à Big Sur. La nouvelle version 11.2.1 règle un problème de recharge pour les MacBook Pro, certains modèles commercialisés en 2016 et 2017 étaient concernés par une impossibilité partielle ou totale de recharge de la batterie.

La mise à jour est disponible sur MacOS Big Sur

Toutes les mises à jour n'apportent pas un lot de nouveauté, certaines sont qu'à but de correctif, comme c'est le cas avec macOS 11.2.1.

Depuis plusieurs jours, les forums d'entraides (dont celui d'Apple Assistance) étaient submergés de propriétaires de MacBook Pro de 2016 et 2017 qui se plaignaient de l'impossibilité de recharger la batterie de leur Mac correctement.



Apple a rapidement pris connaissance de la situation et a invité ses développeurs à préparer et lancer une mise à jour visant à corriger cette importante anomalie. La situation était très délicate pour les personnes qui étaient en déplacement, loin d'une prise électrique pour recharger leur MacBook Pro !

Apple déclare dans sa note de mise à jour :

macOS Big Sur 11.2.1 corrige un problème pouvant empêcher la charge de la batterie sur certains modèles de MacBook Pro 2016 et 2017.

Cette mise à jour n'est intéressante que pour les propriétaires des MacBook Pro cités ci-dessus, pour les autres il n'y aura rien de nouveau.

À noter qu'il est possible que la firme de Cupertino règle d'autres anomalies ou même faille de sécurité sans le dire officiellement.

Comment télécharger la mise à jour ?

Pour télécharger la nouvelle version de macOS Big Sur, il vous suffit de vous rendre dans le menu de la pomme (en haut à gauche) puis d'aller dans Préférences Système. À cet endroit, vous trouverez "Mise à jour de logiciels". Vous avez juste à cliquer et à lancer le téléchargement puis valider le redémarrage pour que la mise à jour s'installe.