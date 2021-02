Les premières images d'Android 12 : notifications et vie privée

Si Android 12 ne devrait pas arriver avant la rentrée scolaire 2021, en revanche les développeurs auront droit dans les prochains jours à la première bêta, la Developer Preview. Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre pour connaitre les nouveautés du concurrent d'iOS 15 à venir, le forum XDA a déjà un premier aperçu du système d’exploitation Android 12.

Des nouveautés inspirées d'iOS 14 du côté d'Android 12

D’après les premières images, des maquettes graphiques en fuite, Android 12 devrait apporter plusieurs modifications esthétiques au niveau de l'interface. Tout d'abord, les notifications. Chaque élément est désormais plus grand, avec des coins arrondis et l'affichage des notifications se traduit par un arrière-plan opaque. Une mise en valeur qui facilite la lisibilité.



Autre élément, la date et l'heure ont été déplacées pour laisser place à un indicateur d'utilisation du micro et de la caméra. Une nouveauté d'iOS 14 pour améliorer la vie privée. Mieux, en cliquant dessus, l'utilisateur pourra vérifier les applications qui sont en train d'en tirer parti.



Dans la même veine, le partage des mots de passe Wifi serait grandement facilité avec les smartphones les plus proches. Encore une chose qu'on retrouve chez Apple depuis iOS 12. Une nouveauté à classer dans la même catégorie que le consentement du suivi publicitaire qui a fait couler beaucoup d'encre sur iOS 14 et qui arriverait aussi sur Android 12.



Du côté des jeux vidéo, Google aurait prévu un système de retours haptiques apparu sur l'iPhone 7 puis récemment sur la PS5.



Voici les quelques captures supposées d'Android 12 :