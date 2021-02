Xcodes : une app Mac pour télécharger une ancienne version

Ce logiciel open-source permet de télécharger d'installer une version spécifique de Xcode en un clic. Il se présente tout la forme d'un gestionnaire de téléchargements qui présente toutes les versions du logiciel de développement d'Apple. Pour cela, Xcodes s'appuie donc sur le site sus-mentionné afin de lister les programmes disponibles. Le protocole utilisé pour les transferts est aria2, qui ouvre jusqu'à 16 connexions pour accélérer les débits. Une fois la bonne version de Xcode récupérée, vous n'aurez qu'à la décompresser et à l'installer comme n'importe quelle bêta par exemple. Vous aurez besoin de macOS 11 Big Sur et Xcode 12 pour exécuter Xcodes.app. Enfin, comme l'indique le développeur, si vous n'êtes pas un robot, vous devrez remplacer le paramètre de build CODE_SIGNING_SUBJECT_ORGANIZATIONAL_UNIT par votre ID d'équipe de développeur Apple pour que la validation de la signature du code réussisse quand vous exporterez votre app.

Si vous êtes développeur iOS ou macOS, vous avez très certainement Xcode d'installé sur votre Mac. Alors qu'Apple pousse les utilisateurs à toujours utiliser les dernières versions de ses outils et applications, il peut arriver de devoir revenir sur une ancienne mouture pour tester un comportement ou résoudre un bug. Si vous connaissiez déjà le site xcodereleases.com , voilà un utilitaire nommé Xcodes qui simplifie le changement de version et repéré par nos confrères de MacG.

