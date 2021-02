Disney : Blue Sky Studios va fermer définitivement

Disney est un monde qui fait rêver plus d'une personne mais en ces temps de pandémie mondiale se cache une triste réalité au niveau économique. La crise ayant obligé Disney à revoir son budget, nous apprenons aujourd'hui que le studio Blue Sky, maison mère de la saga l'Age de Glace, va être abandonné.

Fin de parcours pour Blue Sky

Voilà une triste nouvelle en ces temps de pandémie mondiale qui ne cesse de ravager économiquement certains secteurs. Blue Sky Studios, franchie de la FOX, racheté par Disney à l'été 2019 va fermer ses portes définitivement. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que ce sont les auteurs de certains films d'animations mythiques comme l'Age de Glace (5 films) ou encore Rio 1 et 2.

Après plus de 30 longues années d'existence, les studios fermeront leurs portes au mois d'avril 2021. La raison principale comme évoquée plus haut n'est autre que le COVID-19 qui avait obligé Disney à revoir son budget à la baisse il y a quelques mois ce qui a impacté certains studios dont Blue Sky. On retrouve d'ailleurs tous les films animés du studio sur Disney Plus.



Déclaration en interne :

Compte tenu des réalités économiques actuelles, après mûre réflexion et évaluation, nous avons pris la décision difficile de fermer les opérations de tournage de Blue Sky Studios.



