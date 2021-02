CarPlay : le jailbreak permet de regarder des vidéos

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

4

Si CarPlay s’est largement développé au point d’être présent dans quasiment toutes les nouvelles voitures, le service d’info-divertissement d’Apple n’affiche pourtant que quelques applications compatibles. Les règles pour y figurer sont très strictes et parmi elles figure l’interdiction de jouer des vidéos. Le but ? Ne pas déconcentrer le conducteur.

Mais certains ne l’entendent pas de cette oreille et veulent pouvoir faire ce que bon leur semble dans l’habitacle, en particulier quand ils sont dans les embouteillages ou stationnés par exemple.

YouTube sur CarPlay c’est possible

Avec le tweak CarPlayEnable pour iOS 14, une nouveauté comparable à CarBridge qu’on a déjà présenté sur iPhoneTweak, il est possible d’installer des apps interdites comme YouTube donc mais aussi des navigateurs comme Chrome. Mais on imagine qu’on peut aller plus loin, notamment sur les systèmes tactiles avec par exemple des jeux vidéo.



Il suffit de jailbreaker son iPhone sous iOS 14 (pour le moment limiter à Checkra1n jusqu’à l’iPhone X) et d’installer le tweak. Ensuite, vous pouvez profiter de nombreuses applications. Mais il y a une limitation sur les services vidéos à cause des DRM. En effet, Netflix et autre Amazon Prime bloquent la lecture hors du cadre permis pour des raisons de droits d’auteur.

Pour ceux que ça intéresse, CarPlayEnable est disponible gratuitement sur le dépôt BigBoss (par défaut sur Cydia) et le code source est même disponible sur GitHub.



Découvrez la vidéo dans une voiture Hyundai :