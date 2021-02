iSoft 7.8.2 améliore le mode sombre

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Deuxième mise à jour 2021 pour notre application iSoft qui vient de passer en version 7.8.2. Encore une fois, il s’agit d’améliorer quelques détails avec notamment le mode sombre sur les pages articles ainsi que la détection des Mac M1 qui permettent désormais de faire tourner les apps iOS.

iSoft 7.8.2 : une version améliorée pour iOS, iPadOS, watchOS et MacOS

La version 7.8.2 est donc optimisée pour les Mac M1 car elle permet de reconnaître les commentaires rédigés depuis cette plateforme, en plus de pouvoir l’afficher dans la signature.



Autre changement, le mode sombre sur les pages articles est désormais plus complet avec les boutons d’action qui s’adaptent au contexte au lieu de rester blancs. Et vous êtes nombreux à nous lire sur fond noir.



Enfin, nous en avons profité pour mettre à jour les SDK utilisés au sein de l’application.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, iSoft compte plus de 1,3 million de téléchargements en 11 ans d'existence sur l'App Store (et bientôt 13 ans sur le web) et de nombreuses fonctionnalités comme les widgets, la recherche Spotlight, les notifications enrichies, l'extension Apple Watch, le mode sombre, les bons plans actualisés et plus encore.



N'hésitez pas à conseiller l'app à votre entourage ainsi qu'à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité Apple et geek en général.



