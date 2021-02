Apple Music : votre replay 2021 est disponible (avec une actualisation hebdomadaire)

Aujourd'hui, sur le marché du streaming il y a tellement de concurrence qu'une simple petite fonctionnalité ou playlist peut faire la différence pour convaincre des milliers de personnes. Initialement inventée par Spotify, la firme de Cupertino propose aussi une playlist qui rassemble vos musiques préférées, celles que vous avez le plus écoutées au cours de l'année.

Le Replay 2021 est disponible

Chez Spotify, pour obtenir la playlist des morceaux que vous avez le plus écouté dans l'année, il faut attendre le mois de décembre. En ce qui concerne Apple Music, le replay de 2021 est disponible du 1er janvier au 31 décembre avec une actualisation hebdomadaire.

Dans cette playlist, vous retrouvez toutes les musiques que vous avez le plus lancé depuis le premier jour de l'année avec un rafraichissement en temps réel pour vous mettre en avant vos coups de coeur du moment et ceux d'il y a plusieurs semaines.

Une mise à jour tous les dimanches

Votre Replay 2021est à retrouver dès maintenant dans la catégorie "Écouter" d'Apple Music, la playlist est située tout en bas de la page avec les autres replay des années précédentes. En ce qui concerne l'actualisation automatique, celle-ci aura lieu chaque dimanche matin, tout est automatisé et relié au programme qui surveille ce que vous écoutez.

À noter que le Replay 2021 est comme toutes les autres playlists, vous pouvez lancer une lecture en aléatoire, la partager, télécharger les morceaux pour l'écouter en mode hors ligne...



Apple propose également sur music.apple.com, une page regroupant vos statistiques d'écoutes en 2020. Vous retrouvez votre replay de l'année dernière (sous forme de playlist), mais aussi avec des données comme : le nombre d'heures où vous avez écouté de la musique, le nombre d'artistes différents ainsi qu'un classement des artistes que vous avez le plus appréciés (nous c'est The Weekend suivi d'Unlike Pluto).