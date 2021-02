BitPay amène le paiement en Bitcoin sur Apple Pay

Hier à 19:54 (Màj hier à 19:54)

Guillaume Gabriel

Réagir

Ces dernières semaines, on ne passe plus à côté du phénomène Bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies qui n'en finit plus de battre des records. Il faut dire qu'avec un partenariat avec Paypal, ainsi que l'investissement de 1,5 milliard de dollars fait par Tesla, cette dernière est sur le devant de la scène.



La belle nouvelle, c'est qu'il est désormais possible de faire des achats en Bitcoin au sein d'Apple Pay. Comment est-ce possible ? Tout simplement grâce à la dernière mise à jour de l'application BitPay (v12.1.0, 78 Mo, iOS 10.3) qui propose désormais sa carte bancaire dans le service de paiement sans fil.

Publicité

La carte BitPay compatible avec Apple Pay

Grande nouvelle du côté d'Apple et de la cryptomonnaie ! La firme de Cupertino vient, pour la première fois, de valider une carte provenant d'un portefeuille spécialisé sur Apple Pay, proposant notamment le Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et XRP. Une arrivée qui va dans le sens des dernières rumeurs dans lesquelles la Pomme veut se rapprocher de la cryptomonnaie dans les prochains mois.

Gérez vos finances en une seule application grâce au portefeuille BitPay sécurisé et open source. Démarrez rapidement avec la sécurité blockchain, stockez et envoyez des fonds, achetez des cartes-cadeaux de plus de 90 grandes marques. Publicité

Télécharger l'app gratuite BitPay – Secure Bitcoin Wallet