Hyper dévoile un nouveau support MagSafe qui recharge votre iPhone 12 et vos AirPods

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

La marque Hyper n'est pas la plus connue sur le marché des accessoires pour smarphones, cependant c'est probablement celle qui apporte les produits les plus haut de gamme et les plus soignés. Le fabricant vient de dévoiler un nouveau support réservé pour les propriétaires d'iPhone 12, il s'agit du HyperJuice Magnetic Wireless Charging Stand.

Publicité

Hyper commercialise l'HyperJuice

Il fut un temps où les chargeurs de smartphone se contentaient de recharger que votre smartphone. Cependant, les temps changent et les besoins des consommateurs aussi. Aujourd'hui, nous avons des écouteurs sans fil et même des montres connectées qui ont tout autant besoin d'être rechargées que notre iPhone. Les accessoiristes se sont adaptés à cette nouvelle ère en proposant des stations de recharge multi-appareils.

Avec une puissance maximale de 7,5W et une capacité de charge en double, l'HyperJuice Magnetic Wireless de l'accessoiriste Hyper est capable de recharger votre iPhone 12 (avec le maintien magnétique MagSafe) et de recharger vos AirPods grâce à une surface compatible.

Le point fort de ce nouvel accessoire va être de pouvoir recharger votre iPhone 12 tout en continuant une certaine activité. Il deviendra possible de continuer votre conversation vidéo sur FaceTime ou votre app préférée, mais aussi de regarder des vidéos sur YouTube. Hyper s'est servi de l'atout MagSafe des iPhone 12 pour proposer un chargeur avec une inclinaison.

L'HyperJuice est alimenté par un câble USB-C, vous aurez une entrée compatible de 20W qui est discrètement placée à l'arrière de l'accessoire.



Ce qui est fantastique, c'est que le support aimanté peut se tourner afin de mettre votre iPhone en mode portrait ou en paysage, résultat l'utilisation devient tout de suite plus sympathique.

En ce qui concerne la base du support, il s'agit d'un chargeur compatible Qi de 3W, vous pourrez donc recharger un autre appareil comme une boite d'AirPods 2 ou Pro.

Hyper a choisi des matériaux haut de gamme pour son HyperJuice, l'acier inoxydable et l'aluminium ont été sélectionnés par le fabricant. Ce nouveau chargeur est aussi équipé d'un indicateur LED.

Publicité

Le support de charge sans fil MagSafe HyperJuice est commercialisé au tarif de 49,99 dollars avec une expédition facturée en dehors des États-Unis. Pour l'instant, le fabricant ne propose pas son support sur des sites de revendeurs comme Amazon et Cdiscount, cependant cela peut changer à tout moment puisque la marque passe déjà par de nombreux revendeurs pour ses autres produits.

Si vous êtes en recherche de support MagSafe pour recharger votre iPhone 12, on retrouve plein d'alternatives sur Amazon, Cdiscount ou encore la Fnac.