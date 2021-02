L'iPhone 12 seul sur le podium des smartphones 5G aux USA

Une nouvelle étude du spécialiste des speed tests, Ookla et M Science, met en avant les derniers smartphones Apple. Dans son rapport, la société examine les ventes de smartphones 5G aux États-Unis. Sans surprise, l'iPhone 12 est premier, loin devant la concurrence. Mieux, les trois premières places sont trustées par Apple.

L'iPhone 12 Pro Max est le plus vendu des smartphones 5G

Rapportée par PCMag, la nouvelle étude d'Ookla et M Science a examiné 33 smartphones 5G disponibles aux États-Unis.



Si cela confirme la forme olympique du dernier téléphone Apple, il est intéressant de voir que l'iPhone 12 Pro Max, le modèle le plus cher, est le premier choix dans 49 États sur 50. Peut-être que les utilisateurs qui veulent la 5G, sont prêts à dépenser plus pour le plus gros iPhone d'Apple.



Après l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 12 était le deuxième smartphone 5G le plus populaire, l'iPhone 12 Pro venant en troisième position. Le Galaxy S20+ de Samsung est arrivé quatrième et le Galaxy S20 Ultra cinquième (l'étude a été réalisée avant le lancement de la série Galaxy S21).

Encore une fois, ces chiffres indiquent que l'iPhone 12 mini est le moins populaire de la dernière gamme d'Apple, alors qu'il est pourtant le plus abordable. Sans compter les promotions.



Autre fait intéressant, Apple et Samsung ont dominé le classement jusqu'à la 14e place prise par LG avec son V60 ThinQ. Le bannissement de Huawei semble avoir eu un impact énorme.



Voici le classement des ventes de smartphones 5G :