macOS 11.3 : la seconde bêta est disponible pour les développeurs

Après avoir mis en ligne la seconde bêta publique pour iOS 14.5 et iPadOS 14.5, Apple a pensé également à s'avancer sur son planning de bêtas pour macOS. La firme de Cupertino vient de publier macOS 11.3 bêta 2 uniquement réservé aux développeurs.

macOS 11.3 bêta 2, c'est maintenant !

Deux semaines après la première bêta, les développeurs peuvent télécharger dès maintenant la seconde bêta de macOS 11.3.

Pour rappel, la mise à jour précédente comportait quelques changements (assez discrets) comme :

Les nouvelles fonctionnalités de tri dans l'application Rappels

Le nouveau design d'Apple News+ pour les utilisateurs américains

De nouvelles personnalisations dans Safari

L'amélioration de la prise en charge de deux HomePod (pour l'AirPlay)

La prise en charge des manettes des nouvelles consoles

Ainsi que plusieurs autres fonctionnalités !



Pour faire simple, macOS 11.3 n'est pas aussi révolutionnaire en termes de nouveautés que l'est iOS 14.5. On note quand même qu'Apple a travaillé sur plusieurs ajouts et améliorations.

Pour l'instant, il est trop tôt pour vous annoncer les diverses modifications dans la seconde bêta. En deux semaines, les développeurs ont probablement réalisé quelques changements qu'on va apercevoir au cours de l'utilisation !

Si vous être inscrit dans le programme de bêta publique d'Apple, il vous suffit d'aller dans vos préférences système et dans "Mise à jour de logiciels", vous trouverez à cet endroit la nouvelle bêta qui vous attendra.