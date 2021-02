L'application Apple TV est officiellement disponible sur Chromecast avec Google TV

L'une des volontés d'Apple avec son application Apple TV c'est de la rendre disponible sur un maximum de support. Ayant conscience que tout le monde n'a pas de produits Apple chez soi, la firme de Cupertino a pris l'initiative depuis plus d'un an de trouver des partenaires pour proposer son app sur les téléviseurs et appareils connectés.

L'app Apple TV sur Chromecast avec Google TV

La Chromecast était dans le viseur de l'Apple Park depuis déjà plusieurs mois, après de longues discussions avec son concurrent californien, Apple vient de conclure le partenariat et l'application Apple TV est enfin disponible !

L'accord avec la firme de Mountain View ne prévoit pas une installation par défaut (comme c'est le cas sur de nombreux téléviseurs), mais les utilisateurs pourront télécharger l'application directement sur le Play Store.

Pour cela, il faudra posséder un compte Google et chercher l'application "Apple TV" qui est gratuite pour tous les utilisateurs de Chromecast avec Google TV.



Pour le développement de son application, Apple a repris la même interface que sur tvOS, vous retrouverez les mêmes repères et la même mise en avant des contenus. L'onglet "Apple TV+" est disponible, une récente nouveauté qui permet d'apporter une distinction entre le contenu de l'iTunes Store et les créations originales.

Cette mise en avant de l'application Apple TV sur la Chromecast est une bonne chose à la fois pour Google, mais aussi pour Apple.

La firme de Mountain View va avoir un nouvel argument de vente pour pousser ses clients à investir dans une Chromecast avec Google TV, de plus on imagine qu'une commission sur chaque vente réalisée à travers l'iTunes Store a été négociée dans les discussions.



Pour Apple, proposer son app sur la Chromecast est une nouvelle opportunité de visibilité. Alors que son service de streaming souffre d'une baisse de popularité à cause du faible contenu dans le catalogue, le géant californien va pouvoir recruter de nouveaux abonnés qui ne pouvaient pas jusqu'ici accéder à l'application Apple TV.

En dehors du service de streaming, les utilisateurs de Google vont pouvoir accéder à un riche catalogue de films, séries et documentaires en location ou achat. Apple a une force de conviction impressionnante grâce aux nombreux contenus disponibles (des accords sont passés avec toutes les plus grandes sociétés de distribution), mais aussi grâce aux programmes en 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos.



L'application Apple TV est aujourd'hui disponible sur de nombreux téléviseurs connectés ceux de : Samsung, LG ou encore Sony, mais aussi sur de nombreux boitiers et clés pour le streaming comme celui de Roku et d'Amazon avec sa Fire TV.

Apple TV est aussi accessible sur les consoles Xbox et PlayStation. Cette disponibilité massive de l'application permet à Apple d'atteindre un public qu'elle n'aura peut-être jamais atteint avec ses propres produits.