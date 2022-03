L'application Apple TV sur Android TV et Google TV empêche les achats et locations

Apple qui restreint son propre business ? C'est extrêmement rare et plutôt étrange. Et pourtant... C'est ce que la firme de Cupertino vient de faire aux utilisateurs sur Google TV et Android TV, il n'est désormais plus possible d'acheter ou de louer directement sur l'interface des contenus comme des films et séries.

Il y a une raison à cette décision

L'avantage de l'application Apple TV en dehors de l'écosystème Apple, c'est un accès au catalogue du service de streaming Apple TV+, mais aussi aux nombreux contenus qu'on retrouve sur l'iTunes Store. Si cela apportait une valeur ajoutée sur Android TV et Google TV, c'est dorénavant terminé. Dans la dernière mise à jour de l’app Apple TV, Apple a supprimé le bouton "Acheter" ou "Louer" sur tous les contenus dans l'app.

Le géant californien a remplacé ce bouton par "Comment regarder ?", une redirection vers une procédure qui explique comment acheter ou louer le contenu depuis un autre appareil.



Les utilisateurs peuvent maintenant réaliser la transaction financière directement depuis leur iPhone, iPad ou tout autre appareil qui possède l'application Apple TV.

Derrière cette nouvelle façon de faire, il y aurait un motif... Qui risque de faire plaisir à Epic Games puisque l'entreprise va encore avoir raison dans son combat !

Si rien n'est officiel pour le moment, Apple aurait mis en place cette nouvelle technique d'achat et de location pour contourner la commission de 30% que se réserve Google sur les achats intégrés. En réalité, Apple pourrait ne pas s'y retrouver financièrement quand il faut payer la commission qui part à la société de production du contenu et verser la commission à Google.

Quand on regarde une location de film qui coûte moins de 5 euros, on se dit qu'il ne reste plus que des centimes à Apple après avoir versé les deux commissions. Une situation qui a probablement irrité le géant californien qui accorde une importance toute particulière à sa marge de bénéfice, que ça soit sur ses produits ou services.



Pour le moment, les utilisateurs qui n'ont toujours pas mis à jour l'application Apple TV sur Android TV et Google TV peuvent continuer à réaliser des achats et locations sur les différents films et séries qui sont mis à leur disposition. Cependant, cette solution ne devrait pas durer éternellement !



Cette récente décision d'Apple risque d'apporter des arguments supplémentaires à Epic Games, Spotify... Et toutes les autres entreprises qui dénoncent des commissions abusives sur les achats intégrés sur l'App Store.



