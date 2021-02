Bons plans iOS : Slayaway Camp, Hollycool, Sapan

Hier à 22:07

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Slayaway Camp, Hollycool, Sapan. L'occasion d'économiser 31,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Publicité

Applications gratuites iOS :

Typic (App, iPhone / iPad, v8.8, 291 Mo, iOS 13.4, Hi Mom S.A.S) passe de 5,49 € à gratuit.

Vous souhaitez sublimer vos photos en ajoutant du texte, des citations ou des titres ? Typic est l'application parfaite pour cela en vous proposant des centaines de designs et de polices !



Avec les différents choix que l'application offre, vous êtes sûr de trouver chaussure à votre pied, ou plutôt titre à votre photographie !



Les + : Publicité Créez des posters, des cartes postales ou encore des cartes de visite très facilement

De nombreux choix Télécharger l'app gratuite Typic





Big Clock (App, iPhone / iPad, v2.5, 14 Mo, iOS 12.0, Amit Verma) passe de 1,09 € à gratuit. Publicité Big Clock est exactement ce que son nom décrit. C’est une horloge numérique plein écran qui peut être personnalisée avec différents formats et couleurs. V



ous pouvez choisir parmi les formats 12 et 24 heures, une vue d'agenda et une vue des secondes. La luminosité de l'écran peut être ajustée avec des balayages verticaux. Big Clock comprend également deux widgets d'écran d'accueil en option.



Les + : Horloge numérique plein écran

Beaux thèmes dégradés Télécharger l'app gratuite Big Clock





Hollycool (App, iPhone / iPad, v1.1, 59 Mo, iOS 11.0, Zhan QiaoXia) passe de 2,29 € à gratuit. Publicité Hollycool est un puissant éditeur vidéo tout-en-un. Vous pouvez importer autant de vidéos et de photos que vous le souhaitez. Les clips peuvent être coupés et réorganisés avec des gestes de base, et vous pouvez appliquer des dizaines d'effets de transition différents d'un simple toucher.



Les outils de réglage de Hollycool vous permettent d'ajuster la couleur, l'éclairage, la température et même la vitesse des clips. Il comprend également la possibilité d'ajouter du texte, de la musique de fond, des effets sonores et des filtres.



Les + : Très complet Télécharger l'app gratuite Hollycool





StoryToys Le Chaperon Rouge (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 133 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Il était une fois le petit chaperon rouge qui s'aventura au fin fond des bois... Basée sur le classique de Grimm, venez découvrir cette version amusante et interactive du célèbre conte de fées sur une jeune fille et un grand méchant loup.



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire. Publicité Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles Le Petit Chaperon rouge et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D Le Petit Chaperon rouge.



Les + :



Plus qu'un livre interactif Télécharger l'app gratuite StoryToys Le Chaperon Rouge





Jeux gratuits iOS :

yourSudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v4.00, 89 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit.

Sudoku (数 独), à l'origine appelé Number Place, est un casse-tête combinatoire basé sur la logique. Cette application propose plus de 10000 parties de sudoku...



Elle propose plus de 100 parties sudoku pour débutants, pour que vous puissiez apprendre à jouer au sudoku, mais a également 1000 des parties bien plus complexes...



Les + : Une valeur sûre

Excellent pour le cerveau Télécharger le jeu gratuit yourSudoku





Sapan (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 51 Mo, iOS 8.0, Melih Kavla) passe de 1,09 € à gratuit.

Utilisez vos doigts comme une fronde et tirez tous les blocs! Dans ce jeu, vous devez essayer de frapper tous les blocs d'un coup en utilisant votre intelligence et vos compétences.



Les + : Les graphismes

Très fun

Trailer :

Télécharger le jeu gratuit Sapan





Promotions iOS :

Evoland (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.6.3, 79 Mo, iOS 8.0, Playdigious) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu Evoland, celui-ci est un véritable bijou pour les amateurs de jeu-vidéo. Ce dernier retrace l'histoire du jeu-vidéo et plus particulièrement des RPG et des jeux d'aventure.



Les premiers niveaux auront les graphismes et la jouabilité d'antan, plus vous avancerez, plus tout évoluera dans le bon sens !



Les + : Un immanquable pour tout fan de jeu-vidéo

Original Télécharger Evoland à 1,09 €





Beat Cop (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.4, 409 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 5,49 € à 2,29 €.

New York a tout d’une créature monstrueuse. Explorez ses recoins les plus sombres et découvrez ses secrets en incarnant Jack Kelly, un ancien détective accusé de meurtre. Rabaissé et oublié par vos anciens amis, il vous reste une chance de découvrir la vérité derrière cette affaire épouvantable. La situation n'est pas rose : votre nouveau chef vous méprise, votre femme est un suppôt de Satan assoiffé d'argent et la mafia locale veut votre tête sur un plateau. On pourrait dire que les choses sont compliquées ici, en plein Brooklyn. Ah, et n'oubliez pas de dresser des contraventions. Vous êtes un Beat Cop, après tout.

Télécharger Beat Cop à 2,29 €





Solar Walk 2 (App, iPhone / iPad, v1.6.5, 770 Mo, iOS 10.0, Vito Technology Inc.) passe de 2,99 € à 1,09 €.

Une application vraiment bluffante sur le système solaire ! Solar Walk 2 est un outil éducatif performant, à la pointe de la technologie graphique qui peut être vue comme une encyclopédie interactive du système solaire. On peut en apprendre des tonnes tout en étant émerveillé par l'application qui s'adapte en temps réel au placement des planètes vis-à-vis du soleil.



Les + : Photoréaliste

Complète

En français Télécharger Solar Walk 2 à 1,09 €