Le Mitsubishi Outlander 2022 accueille CarPlay sans fil

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Le constructeur automobile japonais Mitsubishi a présenté cette semaine l'Outlander 2022, une nouvelle version de son SUV familial qui ne sortira malheureusement pas en France, en tout cas pour le moment. Mais le point intéressant concerne l’adoption de CarPlay sans fil.

OUTLANDER : le dernier modèle passe à CarPlay sans fil

CarPlay sans fil fonctionne via Bluetooth et Wi-Fi, ce qui permet à un iPhone d'être connecté au système d'infodivertissement sans câble Lightning. En plus d'être pratique, cette connectivité sans fil deviendra bientôt plus importante, car l'analyste Ming-Chi Kuo avait précédemment affirmé qu'Apple introduirait au moins un iPhone 13 sans connecteur Lightning cette année..

L'Outlander de quatrième génération est équipé d'un écran tactile de 9 pouces qui permet d'accéder à la fois à CarPlay sans fil et à Android Auto. Le chargement par induction des smartphones est également disponible aux côtés des ports de chargement USB-A et USB-C.



Selon le niveau de finition, l'Outlander 2022 peut être équipé de roues allant jusqu'à 20 pouces, d'un écran tête haute de 10,8 pouces sur le pare-brise, d'un système audio Bose à 10 haut-parleurs, d'un toit ouvrant panoramique et d'autres options. Le véhicule est propulsé par un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres et est équipé de série de 7 sièges sur trois rangées. Malgré une version PHEV (hybride rechargeable), on ne devrait pas voir le SUV débarquer en Europe car Mitsubishi a gelé toutes les sorties sur le vieux continent.



Mitsubishi dit que l'Outlander 2022 sera disponible chez les concessionnaires nord-américains à partir d'avril 2021, avec un prix américain commençant à 25 795 $, soit environ 21 000€.



CarPlay sans fil devient donc la norme avec plusieurs constructeurs automobiles déployant maintenant la fonctionnalité comme Audi, Hyundai, Honda, Ford, Chrysler, BMW et Mercedes-Benz. Sans oublier les autoradios Alpine et Pioneer qui proposent également des récepteurs CarPlay sans fil.