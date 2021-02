TransferWise se renomme Wise avant son introduction en bourse

Alexandre Godard

TransferWise change de statut en cette année 2021. Pour fêter son introduction en bourse, la société a décidé de supprimer le mot "transfert" de son nom. Une manière subtile mais efficace de faire comprendre qu'elle ne se limite pas qu'à une seule fonctionnalité.

Transfer Wise

Il y a du changement du côté de TransferWise. Après plus de 10 années passées sous ce nom, la société a déclaré dans un communiqué qu'elle allait changer de nom ou du moins le raccourcir pour se transformer en Wise. Comme son nom l'indique, cette fintech était principalement présente pour vous proposer des transferts d'argent avantageux et simplifiés à travers le monde.



C'est bien évidemment toujours le cas actuellement mais comme au fil des années elle a développé d'autre services, elle ne veut plus qu'on la décrive simplement comme une société de transfert d'argent. À l'heure actuelle, Wise traite plus de 5.2 milliards d'euros de transactions chaque mois ce qui en fait l'un des leaders dans le domaine. On peut par exemple noter certaines offres qui proposent un compte bancaire et une carte de débit, ce qui n'existait pas auparavant.

Déclaration du PDG de Wise :

Aujourd'hui, notre nom rattrape celui pour qui nous sommes déjà en train de bâtir une communauté de personnes et d'entreprises multi-devises. Cette communauté comprend même maintenant les banques elles-mêmes. Nous avons évolué pour résoudre plus que le simple transfert d'argent, mais l'expérience de base de l'utilisation de Wise restera plus rapide, moins chère et plus pratique qu'autre chose. Les clients peuvent déjà opter pour le nouveau site Web à Wise.com. Le basculement final pour tous les clients vers la marque Wise aura lieu en mars 2021.

Avec plus de 10 millions de clients, la société est évaluée à près de 5 milliards de dollars ce qui va lui permettre de faire son intronisation en bourse dans pas longtemps, une belle réussite pour les deux créateurs.

