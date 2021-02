Apple Pay débarque au Mexique

Il y a 43 min

Alban Martin

Réagir

Si Apple a largement développé son service de paiement sans contact dans de nombreux pays, le Mexique l'accueille seulement aujourd'hui. Comme souvent, Apple Pay se lance un mardi et ce sont les mexicains qui vont pouvoir payer avec leur iPhone, Apple Watch et Mac.

Publicité

Apple Pay devient mexicain



Comme prévu, Citibanamex et Banorte sont les deux premières banques mexicaines à supporter le service «Apple Pay» pour les cartes American Express et MasterCard. On se doute que la liste des établissements compatibles va rapidement s'allonger, Apple tenant souvent ses partenaires au secret le plus total afin de contrôler la communication.



L'année dernière, Apple avait mis à jour la page Web ‌Apple Pay‌ sur son site mexicain pour indiquer que la fonctionnalité ne serait pas disponible avant 2021. Depuis, certains utilisateurs mexicains ont commencé à voir des invitations ‌Apple Pay‌ dans l'application Wallet sur ‌iPhone‌.



Si vous êtes client de l'une de ces banques, vous pouvez accéder à l'application Wallet sur ‌iPhone‌ pour ajouter une carte de crédit / débit. Ainsi, à vous les paiements faciles et sans contact. Consultez notre article pour savoir comment ça marche Apple Pay.