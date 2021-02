Clubhouse muscle la sécurité de son application

Clubhouse est en ce moment même en plein buzz. Le réseau social "VIP" comme certains aiment bien l'appeler connaît néanmoins sa première grosse frayeur avec une faille de sécurité découverte par des chercheurs en cybersécurité de Stanford.

Clubhouse renforce sa sécurité après la découverte d'une faille

Clubhouse, le réseau social "VIP" connaît ses premiers problèmes. Plusieurs chercheurs en cybersécurité viennent d'annoncer aux dirigeants qu'ils avaient détecté un moyen d'écouter les vocaux faits par les utilisateurs et même de les sortir de l'application pour les diffuser ailleurs.



La société a réagi immédiatement après avoir appris les faits et a avoué que cette faille était bien réelle. Par la suite, il y a immédiatement eu la mise en place d'un système de sécurité renforcé pour éviter qu'une personne mal intentionnée ne fasse la même chose. Autre problème, les chercheurs ont exprimé leur inquiétude sur le fait que le siège social soit basé en Chine et donc que le gouvernement chinois pourrait avoir accès aux audios...

Pour rappel, le principe de Clubhouse est de proposé des discussions "uniquement" basées sur les messages audios. La petite subtilité supplémentaire réside dans le fait que pour pouvoir se servir de l'application, il faut qu'une de vos connaissances soit elle-même déjà membre et vous invite. Il y a quelques jours, nous vous avons rapporter l'information comme quoi Clubhouse a déjà été téléchargée plus de 8 millions de fois, raison de plus pour les dirigeants de faire extrêmement attention avec la sécurité des données.



