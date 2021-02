Gmail se met à jour avec un widget et la fiche de confidentialité

Comme expliqué plus haut, l'autre nouveauté (le plus important) se trouve au niveau de la fiche technique sur l'App Store. Gmail affiche enfin les données dont elle a besoin pour faire fonctionner votre compte. À première vue, rien d'anormal, il y a effectivement pas mal de catégories mais cela reste logique pour une application de gestion de mails même si bien évidemment il y a fort à parier que Google peut faire encore mieux faire pour protéger nos données.

Cela faisait plusieurs mois que les applications de Google ne s'étaient pas misent à jour à tel point que certains utilisateurs avaient reçu un message expliquant que la dernière version de l'application Gmail n'était pas assez sécurisée. La plupart des personnes ont expliqués que la firme de Moutain View ne mettait pas à jour ses apps car elle redoutait de devoir afficher (comme l'oblige désormais Apple) les données qui établissent un lien avec vous lors de l'utilisation de l'app en question. C'est désormais de l'histoire ancienne car la plupart des apps de Google commencent à se mettre à jour et la dernière en date n'est autre que Gmail. L'application mail la plus populaire au monde propose désormais des widgets supplémentaires.

Gmail propose enfin une mise à jour pour son application iOS après des mois d'attente. L'occasion de partager les données qu'elle utilise comme l'oblige Apple avec un petit plus, des nouveaux widgets.

