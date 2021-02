Un port HDMI présent sur les MacBook Pro 2021 ?

Selon lui, un port de carte SD ainsi qu'un port HDMI , apparus pour la dernière fois sur le modèle 2015 devraient faire leur retour sur les MacBook Pro 2021 avec à la baguette la société Genesys Logic. Cela peut paraître surprenant aux premiers abords mais selon ses dires, Apple cherche à renforcer et compléter au maximum la connectivité sur la gamme Pro. Cette information avait été partagée une première fois le mois dernier, cf le retour du port SD sur MacBook Pro . Côté chiffres, l'analyste estime que le nombre d'expéditions de MacBook devrait augmenter de 25 à 30% en 2021 par rapport à l'année dernière.

A la rentrée 2021, Apple pourrait ou plutôt devrait selon les rumeurs, annoncer deux nouveaux MacBook Pro M1X. C'est en tout cas la confirmation que nous avons de la plupart des analystes connus dans le domaine dont Ming-Chi Kuo qui en dévoile même d'avantage dans une note aux investisseurs parue mardi et vue par AppleInsider.

