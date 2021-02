AWS : Amazon annonce le support de MacOS 11 Big Sur

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Bonne nouvelle pour les développeurs et entreprises, Amazon a annoncé que les instances Mac d'Amazon Web Services prennent désormais en charge la dernière version du système d'exploitation Mac d'Apple, macOS 11 Big Sur.



La société a déployé pour la première fois des instances AWS sur Mac en décembre. À l'époque, les serveurs ne prenaient en charge que macOS Mojave et macOS Catalina. Désormais, Amazon dit que les utilisateurs peuvent exécuter macOS 11.2.1.

Amazon passe à macOS 11 sur AWS

La déclaration de la société est une bonne nouvelle pour les développeurs qui utilisent AWS comme un service de CI (intégration continue) car ils peuvent mettre à jour les outils vers les dernières versions proposées par Apple :

À partir d'aujourd'hui, les clients peuvent exécuter macOS Big Sur (11.2.1) en tant qu'Amazon Machine Images (AMI) sur des instances Mac EC2. macOS Big Sur est la version actuelle principale de macOS d'Apple et introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations de performances par rapport aux versions antérieures de macOS. macOS Big Sur prendra en charge l'exécution des versions 12.5 et ultérieures de Xcode, qui comprendront des SDK supplémentaires pour iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5, watchOS 7.4 et macOS Big Sur 11.3. Les clients peuvent désormais également accéder aux systèmes de fichiers Amazon EFS à partir d'instances Mac EC2 exécutant macOS Big Sur.



Les AMI macOS Big Sur sont des images prises en charge par AWS qui sont sauvegardées par Amazon Elastic Block Store (EBS). Ces AMI incluent l'interface de ligne de commande AWS, les outils de ligne de commande pour Xcode, l'agent Amazon SSM et Homebrew. AWS Homebrew Tap inclut les dernières versions des packages AWS inclus dans les AMI.

A date, on retrouve les serveurs AWS Mac sous macOS 11 Big Sur dans les régions suivantes :

Est des États-Unis (Virginie du Nord)

U.E. Est (Ohio)

Ouest américain (Oregon)

UE (Irlande)

Asie-Pacifique (Singapour)

Les instances EC2 Mac permettent aux clients d'exécuter des flux de travail macOS à la demande à partir du cloud AWS. Le nouveau système est alimenté par des appareils Mac mini basés sur Intel.



Rappelons qu'avec les instances EC2 Mac, les développeurs qui créent des applications pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Safari peuvent provisionner et accéder aux environnements macOS en quelques minutes, faire évoluer dynamiquement la capacité selon les besoins et bénéficier du paiement à l'utilisation d'AWS la tarification.



En outre, Amazon a ajouté que les clients peuvent également accéder à Amazon Elastic File Systems (EFS) à partir d'instances Mac EC2 exécutant macOS Big Sur.



Vous trouverez plus d'informations sur les instances Mac sur AWS sur le site Web d'Amazon. Les utilisateurs peuvent utiliser l'AWS Console, l'interface de ligne de commande (CLI) ou l'API AWS.