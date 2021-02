L'Etat commence à surveiller l'empreinte écologique des opérateurs

Il y a 1 heure (Màj il y a 40 min)

Alexandre Godard

Nous le savons tous, si nous voulons vivre dans un monde respirable dans les années à venir, il faut à tout prix limiter au maximum notre empreinte carbone. C'est justement ce que l'Etat cherche à faire en surveillant certains intervenants concernés dont les opérateurs mobiles.

Les opérateurs mobiles surveillés par le gouvernement

L'écologie est un sujet qui ne cesse de grimper en popularité ces dernières années. Nous avons pu le constater avec l'augmentation des ventes de voitures électriques ou encore la mise en place par exemple d'un indice de réparabilité sur certains objets depuis janvier 2021 qui "oblige" les marques à ne pas mettre en vente des produits obsolètes trop rapidement, ce qui pollue la planète.



Bien évidemment les démarches pour éviter de polluer la planète continuent et ce mercredi matin, nous apprenons que le gouvernement français commence à inspecter le marché des opérateurs mobiles. À l'aide d'une "feuille de route numérique et environnement", Cédric O et ses compères dont Barba Pompili ministre de l'écologie s'interrogent sur leur impact au niveau de l'environnement qui à priori n'est pas négligeable.

Comme le souligne le gouvernement, les opérateurs représentent 5 à 10% de l'impact environnemental en France. Plusieurs idées sont donc suggérées mais celle qui se trouve tout en haut de la liste n'est autre que l'arrêt des offres "forfait + smartphone". Tout le monde connaît cette méthode de vente, vous achetez un forfait à un montant donné qui vous engage sur 2 ans et on vous rajoute par exemple 8€ supplémentaires par mois pour avoir le smartphone. Selon l'Etat, ce genre d'offre est jugée comme néfaste car cela incite les clients à changer de mobile ce qui pollue la planète alors que cela pourrait être évitable.



L'autre sujet qui par ailleurs fait polémique depuis maintenant plus d'un an chez nous, c'est la 5G. Là aussi, le gouvernement s'est entendu avec l'ARCEP pour collecter des données sur le long terme afin de mesurer l'impact environnemental de la 5G. Il devrait également y avoir quelques réflexions autour des installations 5G afin d'être le plus stratégique possible, là aussi pour diminuer au maximum l'impact écologique.



