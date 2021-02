Final Cut Pro bientôt disponible par abonnement sur Mac ?

Apple vient de déposer une mise à jour de la marque qui ouvre la voie à un futur abonnement Final Cut Pro.



Le logiciel de montage vidéo professionnel d'Apple est actuellement accessible contre un achat unique de 329€, avec toutes les mises à jour gratuites. Mais l'entreprise vient de franchir une étape qui ouvrirait quatre nouveaux scénarios potentiels…



Comme le notent nos confrères d'Apple Insider, la marque de l'entreprise a été modifiée pour ajouter la catégorie «location de logiciels».



Final Cut Pro a obtenu le statut de «marque déposée» (RTM) en mai 2016. Le RTM d'Apple a été déposé uniquement sous la classe internationale 009 couvrant les éléments suivants :

Logiciels informatiques pour créer, éditer, traiter, organiser, importer, exporter et encoder des vidéos, des films, des films cinématographiques et du contenu multimédia; logiciels informatiques pour la création, l'édition, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le codage de contenus audio, musicaux et sonores; logiciels informatiques pour créer et éditer des animations numériques, des graphiques et des effets spéciaux; logiciels informatiques pour la correction des couleurs de contenu vidéo et multimédia; logiciel informatique pour créer, traiter, exporter et encoder des supports numériques.