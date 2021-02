iPhone 13 : un nouveau modem 5G amélioré avec le Snapdragon X60 de Qualcomm

Les iPhone 12 ont été les premiers modèles à intégrer un modem 5G, grâce à différents speedtest réalisés, nous avons pu apercevoir une différence conséquente sur les débits descendants et montants (surtout sur la fréquence 3,5 GHz). Avec la prochaine génération d'iPhone, Apple souhaite viser plus haut en proposant un modem 5G encore plus performant !

La collaboration entre Apple et Qualcomm continue

Pour les iPhone 12, Apple a sélectionné l'un des meilleurs modems 5G qui se fait en ce moment dans le monde. Cependant, l'évolution n'attend pas et progresse à une vitesse hallucinante !

Qualcomm a récemment annoncé le Snapdragon X60, il s'agit du dernier modem 5G avec des caractéristiques qui intéressent énormément la firme de Cupertino.

En effet, la dernière pépite de Qualcomm a un atout majeur : elle est nettement moins gourmande en énergie que les précédents modèles conçus par l'entreprise. Pour faire simple, le X60 est l'alliance parfaite entre l'économie d'énergie, la petite taille et la performance, tout ce que recherche Apple pour ses iPhone.



Le Snapdragon X60 est aussi décrit comme un modem 5G intelligent, il est capable de gérer simultanément les données 5G issues des bandes mmWave et inférieure à 6 GHz. Pour l'utilisateur, la différence sera flagrante lors de la navigation internet, le téléchargement de contenus ou encore les jeux en réseau. La latence va diminuer et le gain de vitesse sera très important (sous réserve que la couverture de l'opérateur soit correcte).

Le fait de combiner les deux bandes va être quelque chose d'incroyable, puisque le mmWave permet d'obtenir des débits très rapides à courte distance et la 5G inférieure à 6 GHz est un peu moins rapide, mais possède l'avantage de la portée. Résultat, la gestion des deux bandes en même temps est l'assurance d'obtenir une 5G au top de sa forme !

On comprend mieux pourquoi Apple est très motivé à l'idée d'acheter le Snapdragon X60 pour les iPhone 13.

Autre nouvelle réjouissante, la prise en charge du mmWave (exclusive aux États-Unis à l'heure actuelle) pourrait s'étendre dans plusieurs pays à travers le monde avec la prochaine génération d'iPhone.



Dernier point intéressant, le Snapdragon X60 est l'un des modems 5G les plus rapides du monde, il a un débit théorique de 7,5 Gbit/s en descendant et 3,5 Gbit/s en ascendant, Qualcomm a obtenu ces chiffres par des expérimentations en laboratoire, évidemment les résultats sont différents en conditions réelles.



