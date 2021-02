Aukey dévoile son chargeur MagSafe à un prix abordable

Comme vous pouvez le constater, le design est plutôt élégant avec une couleur noire, sobre et ne semble pas trop épais. Il est fourni avec un câble USB-C de 1.2M même si comme tous ses concurrents il recharge votre iPhone jusqu'à 7.5W maximum. En ce qui concerne le prix il devrait vous intéresser car ce Aukey MagSafe est vendu au prix de 21.99 $ . Il n'est pas encore disponible sur Amazon France mais il ne devrait pas tarder.

